شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من بيت عور التحتا وتشمل وسط البلد تقاطع صفا والمجاورين والمعصرة والمجاورين ومزارع الفقيه والمجاورين وآخر البلد طريق بيت سيرا.

أجزاء من بيت سيرا وتشمل: مدرسة البنات والمجاورين والمقبرة والمجاورين.

واعتذرت الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.