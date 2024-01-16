الاحتلال يصادر مركبات بمئات آلاف الشواقل و يهدم ستة بركسات في إذنا غرب الخليل

وطن: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة "بركسات"، وصادرت عددا من المركبات والشاحنات، خلال عملية اقتحام لبلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "واد ريشة" وهدمت ثلاثة بركسات تستخدم لإعادة تدوير الخردة، وتعود ملكيتها لإبراهيم أحمد يوسف أبو جحيشة، وغسان سعدي أبو جحيشة، وسعدي أبو جحيشة.

كما صادرت شاحنتين محملتين بالخردة، وجرافات ومركبات، تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواقل.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة "خلة إبراهيم"، وهدمت ثلاثة بركسات تعود لعوض عبد ربه أبو زلطة، والشقيقين عبد الحميد وعدنان أحمد رضوان أبو زلطة، وصادرت عدة مركبات، وشاحنة محملة بالخرده تعود للمواطن معتز ذيب أبو جحيشة.

وفرضت قوات الاحتلال على المواطنين في هذه المناطق حظرا للتجول خلال عملية الهدم.

وتأتي هذه الممارسات ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال على البلدة، إذ تفرض حصارا خانقا عليها وأغلقت جميع الطرق الرئيسية والترابية المؤدية إليها.