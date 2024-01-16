الصالحي: الرد المصري ضروري لخدمة القضية المرفوعة في العدل الدولية

وطن: قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إننا نعي ان الأشقاء في جمهورية مصر العربية سيقومون بتزويد محكمة العدل الدولية وحكومة جنوب افريقيا، بالرد الرسمي القانوني والسياسي، الذي يخدم القضية التي رفعتها جنوب افريقيا باسم كل أحرار العالم ضد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، يقول: إن الرد المصري القانوني والسياسي في هذا الشأن، مهم جداَ بالنسبة لشعبنا، وضروري لتفنيد ادعاءات دولة الاحتلال الاسرائيلي حول مسؤولية "الجانب المصري عن عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة" وتنصل "إسرائيل" من المسؤولية عن ذلك.

وختم الصالحي، تصريحه قائلاَ: بكل تأكيد يدرك أشقاؤنا في جمهورية مصر أهمية ذلك بالنسبة للدعوى، حيث تحاول "إسرائيل" من خلال ادعائها في هذا الشأن، تفنيد نية الإبادة الجماعية لديها، بينما ان الإثبات المصري بعكس ذلك أو المضاد للادعاء الاسرائيلي، هو أمر هام جداَ في تعزيز نية الإبادة، وهو في ذات الوقت رد مشروع على محاولة اتهام مصر بالمشاركة في المسؤولية عن عدم إدخال المساعدات لشعبنا الواقع تحت النار والحصار في قطاع غزة.