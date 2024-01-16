الصالحي: الرد المصري ضروري لخدمة القضية المرفوعة ضد اسرائيل في العدل الدولية

وطن: قال بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب وعضو اللجنة لتنفيذية لمنظمة التحرير، "إننا نعي ان الأشقاء في جمهورية مصر العربية سيقومون بتزويد محكمة العدل الدولية وحكومة جنوب افريقيا، بالرد الرسمي القانوني والسياسي، الذي يخدم القضية التي رفعتها جنوب افريقيا باسم كل أحرار العالم ضد الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي وصل لوطن نسخة عنه "إن الرد المصري القانوني والسياسي في هذا الشأن، مهم جداَ بالنسبة لشعبنا، وضروري لتفنيد إدعاءات دولة الاحتلال الاسرائيلي حول مسؤولية "الجانب المصري عن عدم إدخال المساعدات لقطاع غزة" وتنصل اسرائيل من المسؤولية عن ذلك."

وقال الصالحي " بكل تأكيد يدرك أشقاؤنا في جمهورية مصر أهمية ذلك بالنسبة للدعوى، حيث تحاول اسرائيل من خلال إدعاؤها في هذا الشأن، تفنيد نية الإبادة الجماعية لديها، بينما ان الإثبات المصري بعكس ذلك أو المضاد للإدعاء الاسرائيلي، هو أمر هام جداَ في تعزيز نية الإبادة، وهو في ذات الوقت رد مشروع على محاولة اتهام مصر بالمشاركة في المسؤولية عن عدم إدخال المساعدات لشعبنا الواقع تحت النار والحصار في قطاع غزة."