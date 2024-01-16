تشييع شهداء بلدة دورا جنوب الخليل

وطن: شيعت جماهير محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين الشاب محمد حسن إبراهيم أبو سباع (22 عاماً)، والشابة عهد محمود أولاد محمد (23 عاما)، اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال أمس في بلدة دورا جنوب الخليل.

وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى دورا، إلى منزلي ذويهما في وسط البلدة، حيث ألقت عائلتاهما نظرة الوداع الأخيرة على جثمانيهما، قبل أن يُنقلا إلى مسجد أبو جياش في البلدة، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهما، ثم يواريا الثرى بمقبرة دورا.

وردد المشاركون في تشييع جثماني الشهيدين، هتافات منددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.