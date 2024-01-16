د. عقل أبو قرع يكتب لوطن.. المطلوب عدم رفع أسعار المياه في الظروف الحالية

بقرار حكومي من العام الماضي، بدأ تطبيقه مع بداية هذا العام، ارتفعت اسعار المياه في بلادنا، سواء من حيث رفع الحد الادنى للاستهلاك او رسوم الاشتراك أو صيانة العداد، أو ارتفاع سعر المتر المكعب للمياه حسب كمية الاستهلاك، ويأتي هذا الارتفاع في ظل الظروف الحالية القاتمة التي يحياها المواطن الفلسطيني، من بطالة وتدهور وركود اقتصادي متصاعد.

وبالتالي تداعي القطاع الخاص، وعدم القدرة على دفع رواتب موظفي القطاع بسبب موضوع المقاصة، وارتفاع اسعار غير مسبوق لأسعار سلع أساسية مثل الخضروات والفواكه، ليأتي ارتفاع اسعار المياه بصوره المختلفة لكي يفاقم الازمة التي يحياها المواطن الفلسطيني، والذي من المفترض على الحكومة ان تركز على الوسائل للتقليل من اثار هذه الازمة، وليس من تصاعدها.

ومعروف ان المياه هي سلعة أساسية حيوية لكل البشر سواء أكانوا هنا أو في أي منطقة أخرى في العالم، سواء أكانت هذه المنطقة غنية بالمياه أو مناطق جافه، كسلعة الهواء مثلا، اي تختلف عن السلع او الخدمات الاخرى التي تم او يتم من الممكن الاستغناء او على الاقل الحد من استهلاكها، وفي ظل الأخذ والرد حول رفع اسعار المياه، بين الجهات التي تقدم خدمة المياه، من شركات او من بلديات او مجالس قروية، وبين بعض مؤسسات المجتمع المدني والافراد، يضيع المستهلك أو المواطن الفلسطيني، في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية حالية أقل ما يمكن وصفها بأوضاع مأساوية.

والمياه هي حق انساني، حيث خلق الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي، وفي دول عديدة تتوفر المياه بشكل فائض عن الحد، وتحتاج الى من يستخدمها او الى التخلص منها والا الحقت الضرر بالممتلكات، وربما الموت بالناس، وفي دول عدة يتم تقديم خدمة المياه بدون اي دفع، او تكون خدمة ايصال المياه الى المنزل مشمولة ضمنا بالإيجار للمنزل مثلا، او يتم شملها رمزيا من خلال الضريبة المحلية التي يتم دفعها سنويا، للولاية او للبلدية او للمجلس القروي، حيث تصل المياه الى المنزل بالكمية والنوعية او الجودة المطلوبة ، وفي بلادنا يدفع المواطن ثمن سلعة المياه التي يتم الاستيلاء عليها من الجانب الإسرائيلي ومن ثم شراؤها وبيعها من خلال سلسلة لا يمكن انها تواصلت وما زالت تتواصل اذا لم تكن تحقق الارباح.

وفي بلادنا، معروف ان المياه شحيحة وفي بعض المناطق سلعه نادره، او بالأحرى وبسبب عدم سيطرتنا على مصادر المياه في بلادنا، وبالأخص المياه الجوفية التي تشكل أكثر من 90% من مصادر المياه المتوفرة في بلادنا، تشح المياه في بعض الأوقات في السنة وفي بعض المناطق وليس جميعها، وقد يكون ذلك كذلك بفعل قلة فعالية ايصال المياه او بسبب التسيب في الاستخدام او عدم الاستفادة الفعلية من مياه الامطار التي تكون غزيرة في بعض الأحيان.

ونعرف ان شركات أو مزودي خدمات المياه الفلسطينية تقوم بتزويد المياه الى المناطق، سواء من خلال استخدام آبارها الخاصة التي قامت بحفرها، او من خلال شرائها من مصادر اسرائيلية وهذا يشكل الغالبية، وبالتالي وبما ان هذه شركات، وتملك موظفين وشبكات تحتاج الى صيانة ومتابعه، من المفترض ان تحصل على مقابل ذلك من المواطن الذي يحصل على المياه بالكمية وبالجودة المطلوبتان، وهذا منطقي ومتفق عليه، ولكن بالحد الذي يحفظ مصالح وحقوق مزود المياه أو المستهلك، وبالأخص في الظروف الحالية.

ومع التسليم بحق مزودي المياه، سواء أكانوا جهات خاصة أو رسمية بالحصول على ثمنها من الذي ارتضى وطواعية للحصول على هذه السلعة من المزود، أي من المستهلك، الا ان اهمية سلعة المياه كحق انساني اساسي للحياة، ليس كالطعام او مثل الكهرباء او حتى مثل خدمات التلفزيون او الانترنت في بعض المناطق، تجعل محاولة تحقيق الربح غير المقبول أو الجشع من المستهلك غير مقبول عمليا واخلاقيا واجتماعيا وصحيا وما الى ذلك.

وبالتالي فأن على الحكومة وفي ظل الظروف الحالية، العمل على منع أو على الأقل تعليق أي قرار يؤدي الى رفع الكلفة سلعة المياه، وان معالجة الحالات الفردية من التسيب والسرقة للمياه، يمكن ان يتم بشكل أنجع من خلال اجراءات قانونية محددة، وبدون هضم او الاعتداء على حقوق مستهلكين اخرين التزموا ويلتزموا بدفع ثمن ما يحصلون عليه من المياه بشكل منتظم، وأن تكون مصلحة المستهلك هي الأساس في قراراتها، ومع المحافظة على حق مزودي خدمات المياه في تحقيق هامش الربح الحالي الذي اعتادوا على تحقيقه والذي يضمن تواصل استمرار تقديم الخدمة وفي نفس الوقت المحافظة على حق المستهلك في الحصول على هذه السلعة بالجودة والسعر الملائمين.