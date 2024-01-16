الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يستهدف أحد زوارق الاحتلال وتحشداته في عدد من محاور القطاع

وطن: اعلن المتحدث باسم قوات الشهيد عمر القاسم (الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) أبو خالد، في بلاغ عسكري اليوم الثلاثاء عن استهدافه أحد زوارق الاحتلال وتحشداته في عدد من محاور قطاع غزة.

وأوجز البلاغ العسكري العمليات القتالية لـ«قوات الشهيد عمر القاسم» خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة جاء فيه:

أولاً: نجحت وحدة الدروع الخاصة التابعة لـ«قوات الشهيد عمر القاسم»، باستهداف أحد زوارق العدو، بصاروخ موجه غرب مدينة غزة، وقد جاءت هذه العملية النوعية، والتي حققت أهدافها، رداً على قصف العدو للمدنيين من أبناء شعبنا في منطقة تل الهوى.

ثانياً: قامت مجموعة وحدة المدفعية التابعة لـ«قوات الشهيد عمر القاسم»، باستهداف تجمعاً لآليات العدو، في محيط موقع ملكة، شرق حي الزيتون، بقذائف الهاونات عيار 120 ملم، وقد حقق القصف المدفعي لـ«قوات الشهيد عمر القاسم» أهدافه بإصابات مباشرة لآليات العدو.

ثالثاً: مساء اليوم نفسه، نجحت «قوات الشهيد عمر القاسم»، باستهداف حشود للآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة جنوب حي الزيتون، استعملت في ذلك مدفعية الهاونات من العيار الثقيل، وحقق القصف أهدافه.

وشدد المتحدث باسم «قوات الشهيد عمر القاسم» على أن مقاتلي وفدائيي «قوات الشهيد عمر القاسم» جنباً إلى جنب مع باقي قوات المقاومة الفلسطينية الباسلة، سيواصلون أعمالهم القتالية بالأسلحة المختلفة، إلى أن يعترف العدو بفشل هجومه واجتياحه للقطاع، ويسلم لإرادة شعبنا في صموده البطولي الأسطوري