الاحتلال يقتحم قرية مراح رباح جنوب بيت لحم ويداهم عدة منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وداهمت عدة منازل.

وأفاد رئيس مجلس قروي مراح رباح حسين الشيخ، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت عددا من منازل المواطنين عُرف من أصحابها منزلا المواطنين ياسر علي الشيخ، ومحمد محمود الشيخ.

وأضاف أن جنود الاحتلال أغلقوا الطرق داخل القرية، واقتحموا منطقة تجمع المدارس والروضة.

وأشار الشيخ إلى أنه تواصل مع مدراء المدارس للإبقاء على الطلبة داخل الغرف الصفية، بسبب إطلاق الرصاص الحي العشوائي.

وبين أن مداخل القرية مغلقة بشكل كامل ببوابة حديدية وسواتر ترابية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، كما يتعمد الاحتلال قطع خط المياه الرئيس المغذي للقرية.