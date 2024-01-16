الاحتلال يعتقل 36 مواطنا من محافظات الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 36 مواطنا من محافظات الضفة.

فمن الخليل، اعتقل الاحتلال 16 مواطنا، وهم: معاذ محمد رشيد أبو جحيشة وشقيقه غسان، ومحمد رشيد أبو جحيشة ونجله محمد، وتامر زاهر أبو جحيشة، وإسماعيل أبو زلطة، وخالد إبراهيم عوض، وعلي مختار أبو جحيشة، ومحمد عايد أبو جحيشة، وصهيب إبراهيم أبو جحيشة، وصلاح محمد أبو جحيشة، وسعدي محمد أبو جحيشة، ونجله عبد الرحمن، وسفيان محمد أبو جحيشة من بلدة إذنا غربا، ورأفت طالب أبو سباع الدراويش، وحمزة منجد قزاز، وأيهم فيصل الحروب من بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

ومن رام الله، اعتقلت 10 مواطنين، وهم: الشقيقان ناصر وحسني محمد عبد الله عميرة، والطفل محمد مطيع فلاح عميرة (17 عاما)، وعماد عندليب الخواجا من بلدة نعلين، والمواطن عرفات حسين شحادة عاصي من بلدة بيت لقيا غربا، وآدم الحوراني من حي الطيرة في مدينة رام الله، والشقيقان: حمدان ومحمود هاني حمدان من بلدة بيت سيرا غربا.

ومن جنين، اعتقلت كلا من: علاء قبها (22 عاما)، وناصر بعجاوي (23 عاما)، وورد ميتاني (20 عاما)، والأسير المحرر عبد الله ماهر أبو بكر (24 عاما)، ويامن محمد أسعد أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب، والأسير المحرر فؤاد ناجح أبو الرب من قرية جلبون شرقا.

ومن قلقيلية، اعتقلت المواطن محسن شريم، والشاب أوس أبو علي من مدينة قلقيلية.

ومن نابلس، اعتقلت الأسير المحرر حامد العامودي من شارع كشيكة في المدينة، والشاب لؤي أبو شرار من مخيم عين السلطان في أريحا.