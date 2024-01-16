الاحتلال يفرض على مواطن غرامة باهظة مقابل الإفراج عن أبقاره

وطن: فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مواطن من الأغوار غرامة مالية باهظة مقابل الإفراج عن عشرات رؤوس الأبقار، التي استولت عليها الشهر الماضي.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن الاحتلال فرض غرامة مالية على المواطن قدري دراغمة، من سكان عين الحلوة بنحو 144 ألف شيقل مقابل الإفراج عن 48 رأس بقر استولى عليها الاحتلال قبل عشرين يوما أثناء رعيها في الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت قبل أيام على المواطن ذاته، غرامة مالية قُدرت بـ49 ألف شيقل مقابل الإفراج عن 19 رأس بقر.

وتشهد الأغوار الشمالية بين الفترة والأخرى اعتداءات يقودها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال ضد المواطنين.

وقال صاحب القطيع قدري دراغمة، إن مستوطنا استولى على قرابة 80 رأس بقر أثناء رعيها في المراعي المنتشرة في "أبو الفيران" القريبة من عين الحلوة، وقبل أسبوع دفعتُ قرابة 50 ألف شيقل، ومن الصعب أن أدفع الغرامة الجديدة.