اشتية: خيارات "اليوم التالي" مرفوضة فلسطينيا، والسلطة الفلسطينية لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية لغزة

-إطالة أمد الحرب لم يحقق شيئا سوى قتل المزيد من المدنيين وتدمير المزيد من المنازل والبنية التحتية

-الولايات المتحدة أثبتت أنها غير قادرة على الانتقال إلى إنهاء الحرب، وهذا أمر محرج سياسيا لها

-ما يهم هو اليوم وليس "اليوم التالي".. اليوم فقط ، يجب أن نطالب بنهاية العدوان

-خيارات "اليوم التالي" مرفوضة فلسطينيا، والسلطة الفلسطينية لن تعود على ظهر دبابة إسرائيلية لغزة

-"إسرائيل" سعت بشكل ممنهج إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية

-أولويتنا وقف العدوان وفتح المعابر وعدم إعادة احتلال غزة ومنع الترحيل القسري او الطوعي للمواطنين

ترجمة وطن: قال رئيس الوزراء د.محمد اشتية في مقال له، إن "إسرائيل" سعت لإطالة أمد عدوانها على قطاع غزة، نظرا لطبيعة حكومتها الائتلافية، والوضع السياسي الضعيف لرئيس الوزراء نتنياهو. مضيفا أن ذلك لم يحقق شيئا سوى قتل المزيد من المدنيين وتدمير المزيد والمزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية.

وأضاف اشتية في مقال له باللغة الإنجليزية، أن الولايات المتحدة أثبتت أنها غير قادرة على الانتقال إلى إنهاء الحرب، وهذا أمر محرج سياسيا، خاصة بالنظر إلى الدعم الأميركي المباشر لـ"إسرائيل" من خلال استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن ومن خلال الإمداد بالأسلحة الفتاكة، ويجب أن يخشى الجمهور الأمريكي من أن يتم توريط البلاد أكثر في صراع عميق لا نهاية له كما كان في فيتنام.

وبخصوص ما يسمى بـ"اليوم التالي" لوقف العدوان على غزة، قال اشتية إن "ما يهم هو اليوم وليس اليوم الذي يليه. اليوم فقط ، يجب أن نطالب بنهاية العدوان. الكثير من التكهنات الحالية حول اليوم التالي غير واقعية ومنفصلة تماما عن الواقع، وهذا يشمل: إدخال قوة عربية أو إسلامية لغزة، وضع غزة تحت الوصاية الدولية؛ أو إنشاء مركز مدني لإدارة حكم غزة بالتعاون مع بعض الشخصيات المحلية. نحن والمواطنون في غزة والضفة الغربية سيرفضون رفضا قاطعا كل هذه الخيارات".

وأضاف: السلطة الفلسطينية لن تعود على دبابة إسرائيلية لأننا لم نغادر أبدا قطاع غزة منذ تأسيسها في عام 1994. وحتى بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس، فإن الحكومة واصلت، بتوجيه من الرئيس، توفير ما هو ضروري من الخدمات التي يحتاجها أهلنا في غزة.

وأكد أن مستقبل فلسطين لا يمكن أن يقرره إلا الشعب الفلسطيني. هذا يتطلب أولا اتفاق داخلي واسع النطاق يقوم على جدول أعمال سياسي واضح، بما في ذلك فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال الرامية إلى تحقيق الشرعية الدولية في إطار التزام منظمة التحرير الفلسطينية بتأمين إقامة الدولة. فقط على هذا الأساس سينتهي هذا الفصل المظلم من تاريخنا.

وقال إن "اليوم التالي" سيكون مؤلما. سنواجه مشاهد من الدمار المطلق: تكدس القبور ، آلاف الأيتام ، عشرات الآلاف من الجرحى ؛ الأغلبية بدون منازل. أزمة الكهرباء أو الماء. لن تحل بين عشية وضحاها. نحن بحاجة إلى برنامج إغاثة عاجلة، وبرنامج إعادة إعمار ضخم ، وتمويل كاف لضمان التنفيذ السريع.

وتابع: موقفنا من غزة واضح وضوح الشمس. لقد طالبنا دائما برفع الحصار، لقد تحملنا المسؤولية المالية عن غزة من أجل حماية سياساتنا والمشروع الوطني. لقد سعينا بثبات للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، الناس والأرض ومقاومة مخطط الاحتلال لعزل غزة عن الضفة الغربية وتقويض تطلعاتنا الوطنية. غزة وأهلها جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين والشعب الفلسطيني.

وبيّن اشتية أن "إسرائيل" سعت لاستراتيجية بشكل ممنهج إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية، عبر عزل غزة جغرافيا ومؤسسيا، وتشجيعها وتعزيز انفصالها. وقد فشلت مساعيه لتحقيق "المال مقابل الهدوء" في غزة فشلا ذريعا في 7 تشرين الأول/أكتوبر. علاوة على تدمير كل مظاهر الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال عزل وتهويد القدس وتكثيف البناء الاستيطاني. إضافة إلى تجزئة الضفة الغربية (تنقسم الخليل إلى مناطق H1 و H2 ، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة مقسمة إلى مناطق A و B و C.

وأشار إلى أن المنظور الفلسطيني لتنشيط السلطة يعني، السماح لها بالعمل على أرضها من خلال وقف جميع الأعمال أحادية الجانب، وإنهاء الاقتطاعات المالية الإسرائيلية والحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية. وهذا يعني أيضا تنفيذ برنامجنا الإصلاحي والتحضير للانتخابات العامة بما في ذلك في القدس. نحن بحاجة إلى حل سياسي للصراع من أجل تجديد الأمل بين الشعب الفلسطيني.

أما المنظور الإسرائيلي لتنشيط السلطة يعني، وقف المساعدات الاجتماعية للأسرى والشهداء وتطوير المناهج المدرسية التي تدعو إلى التعايش مع الاحتلال؛ وأن تكون السلطة الفلسطينية هيكلا إداريا أمنيا دون أي أهداف سياسية أو جهود رامية إلى التحرر والاستقلال الوطني؛ ووضع ترتيبات لغزة لا علاقة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن المنظور الدولي الأمريكي لتنشيط السلطة يعني: تمكين السلطة الفلسطينية على أرضها بما في ذلك إدخال نشطاء المجتمع المدني إليها، والعمل على حرية التعبير، وإصلاح النظام القضائي، الأمن، المالية العامة، المناهج الدراسية، مخصصات الشهداء والأسرى، وإجراء الانتخابات العامة، مع العمل على تحقيق حل الدولتين. لكن هذا يسبقه ترتيب انتقالي لقطاع غزة.

وختم اشتية مقاله بمطالب دبلوماسية وسياسية راسخة، وهي:

أولا: يجب أن يتوقف العدوان على شعبنا. هذه هي أولويتنا القصوى.

ثانيا: يجب فتح جميع المعابر من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية لقطاع غزة، بما في ذلك في المناطق الشمالية.

ثالثا: يجب عدم إعادة احتلال قطاع غزة أو ضم أي أرض، تحت ذريعة زائفة لإنشاء مناطق عازلة (أو بموجب تدابير أمنية أخرى).

رابعا: منع الترحيل القسري أو الطوعي للفلسطينيين، على سبيل المثال عن طريق دفعهم نحو رفح. المواقف المبدئية بشأن هذه المسألة، وما تتبناه مصر والأردن محل تقدير كبير ، كما هو الحال في المواقف الدولية التي ترفض مثل هذه التدابير.

خامسا: يجب إعطاء الأولوية العاجلة للاتفاق على مسار سياسي نحو الحل الصراع. ومنذ ذلك الحين، وفي ضوء أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت الحالة الفلسطينية وعلى رأس الاهتمام العالمي.

وأكد اشتية على ضرورة:

أ. الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة (كنا بصفة مراقب لأكثر من 11 عاما!).

ب. الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة.

ج. وضع جدول زمني للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال، مع الاعتراف أن المفاوضات السابقة قد فشلت بسبب القوة غير المتكافئة للطرفين وهو (مما أدى إلى إلغاء إسرائيل الفعلي لاتفاقات أوسلو).

د. تأمين دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

هـ. يجب القيام بكل ما هو ممكن لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.



فيما يلي نص مقال اشتية الذي ترجمته وطن:

أزمة غزة والعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين

كتب: د. محمد اشتية

رئيس الوزراء

رام الله-15/01/2024

الموت والدمار

بعد ثلاثة أشهر من الهجمات الوحشية على أهلنا في غزة، ارتفع عدد القتلى (الشهداء) الفلسطينيين وقد وصلت الآن إلى ما يزيد عن 24000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، وأصيب 60 ألف فلسطيني، و1.7 مليون شخص مشردون داخلياً. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 8000 فلسطيني في عداد المفقودين، ويُفترض أن معظمهم توفوا (استشهدوا)، والعديد منهم دُفن تحت الأنقاض، والبعض الآخر أصبحوا الآن أسرى لدى الإسرائيليين.

لقد ألحقت هذه الهجمات أضرارًا بأكثر من 261,000 منزل، 70,000 منها دمرت بالكامل. الإجراءات الإسرائيلية بما في ذلك قطع إمدادات المياه والكهرباء ومنع الوصول إلى الغذاء والطب، أدت مباشرة إلى سوء التغذية وحتى المجاعة. تصاعد وفاة المدنيين، وخاصة الضعفاء، هو النتيجة الحتمية لهؤلاء عديمي الرحمة بسبب السياسات الإسرائيلية.

ولم تسلم الضفة الغربية من الهجمات الإسرائيلية، حيث قُتل 641 فلسطينيا آخر مرة على يد قوات الجيش و/أو المستوطنين، وتم اعتقال حوالي 8000 فلسطيني. ويتم إعادة احتلال مدننا واقتحام مخيمات اللاجئين ليلاً. كما تقوم الحكومة الإسرائيلية بتوزيع الأسلحة على المستوطنين طوعا أو بالإجبار. إضافة إلى تكثيف أعمال البناء في الاستيطان غير القانوني، وتكرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، لقد تمت تجزئة الضفة الغربية إلى مناطق "أمنية"، وأصبحت الحياة الاقتصادية والاجتماعية شبه مستحيلة.

وفي الوقت نفسه، ومن المؤسف أن الرأي العام في إسرائيل شجع هذه الظاهرة غير المسؤولة، ويبدو أن السياسيين يدعمون ويؤيدون كل هذه الإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية وعمليات قتل جماعية.

التعبئة من أجل السلام

التعبئة من أجل السلام

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والرئيس ورئيس الوزراء والقيادة الفلسطينية بأسرها، لقد عملوا بشكل حثيث على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال العلاقات الثنائية المتعددة الأطراف والمحافل الدولية لوقف هذا العدوان على شعبنا. التركيز الأساسي لديه كان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي الجمعية العامة، وقد أحرز تقدما كبيرا وقد تحقق بالفعل والدعم الدولي لفلسطين يتزايد بقوة. حتى لدى الدول القوية التي كانت تنتقد الشعب الفلسطيني بشدة بعد ذلك.

بعد القمة العربية والإسلامية في أكتوبر 2023، سافر مبعوثون حول العالم لتركيز الاهتمام الدولي على العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقفه. عملت السفارة الفلسطينية في القاهرة بشكل وثيق مع مصر في عمليات مشتركة لتسهيل المساعدات والدعم اللوجستي لضحايا هذا العدوان. ونظرا لطبيعة حكومتها الائتلافية، والوضع السياسي الضعيف لرئيس الوزراء، سعت "إسرائيل" - السلطة القائمة بالاحتلال - إلى إطالة أمد عدوانها على غزة لأطول فترة ممكنة. وهذا لن يحقق شيئا - باستثناء، كما لاحظنا، قتل المزيد من المدنيين وتدمير المزيد والمزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية.

قد تأمل "إسرائيل" في إطالة أمد الحرب وتوسيعها من أجل إجبار الولايات المتحدة على أن تصبح أكثر انخراطا في المنطقة عسكريا. هذا هو بالفعل بداية لما يحدث بعد تعطيل اليمن للملاحة في البحر الأحمر. مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، يبدو من غير المرجح أن يستثمر الرئيس بايدن الكثير من رأس المال السياسي في الضغط على "إسرائيل" أن توقف عدوانها. حتى لو فعل ذلك، فإن نتنياهو – نظرا لمخاطر الوضع السياسي - من المرجح أن يقوم بخداعه.

وسواء عن قصد أم لا، أثبتت الولايات المتحدة أنها غير قادرة على الانتقال إلى إنهاء الحرب، وهذا أمر محرج سياسيا، خاصة بالنظر إلى الدعم الأميركي المباشر لإسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد قرارات مجلس الأمن ومن خلال الإمداد بالأسلحة الفتاكة. يجب أن يخشى الجمهور الأمريكي من أن يتم توريط البلاد أكثر في صراع عميق لا نهاية له كما كان في فيتنام.

بعد انتهاء الحرب

ما يهم هو اليوم وليس اليوم الذي يليه. اليوم فقط ، يجب أن نطالب بنهاية العدوان. الكثير من التكهنات الحالية حول اليوم التالي غير واقعية ومنفصلة تماما عن الواقع، وهذا يشمل: إدخال قوة عربية أو إسلامية لغزة، وضع غزة تحت الوصاية الدولية؛ أو إنشاء مركز مدني لإدارة حكم غزة بالتعاون مع بعض الشخصيات المحلية. نحن والمواطنون في غزة والضفة الغربية سيرفضون رفضا قاطعا كل هذه الخيارات.

السلطة الفلسطينية لن تعود على دبابة إسرائيلية لأننا لم نغادر أبدا قطاع غزة منذ تأسيسها في عام 1994. وحتى بعد الانقلاب العسكري الذي قامت به حماس، فإن الحكومة واصلت، بتوجيه من الرئيس، توفير ما هو ضروري من الخدمات التي يحتاجها أهلنا في غزة.

الدعم المستمر لغزة

إن موقفنا من غزة واضح وضوح الشمس. لقد طالبنا دائما برفع الحصار، لقد تحملنا المسؤولية المالية عن غزة من أجل حماية سياساتنا والمشروع الوطني. لقد سعينا بثبات للحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، الناس والأرض ومقاومة مخطط الاحتلال لعزل غزة عن الضفة الغربية وتقويض تطلعاتنا الوطنية.

في الوقت الحالي ، ندفع رواتب 50,000 موظف حكومي في قطاع غزة (بما في ذلك مسؤولي الأمن والأطباء والممرضات والمعلمين وموظفي الوزارة والموظفين في مختلف المؤسسات). كما ندفع بدل التقاعد. وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية مساعدات نقدية ل 116.000 أسرة فقيرة. ميزانية السلطة الفلسطينية تتضمن أموالا للكهرباء والمياه في غزة، الفواتير والأدوية واللقاحات والرعاية الصحية والإحالات الطبية. ويقدم الصندوق البلدي الدعم المستمر لبلديات غزة للبنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية. نصدر جميع جوازات السفر وشهادات الثانوية العامة لشعبنا في غزة، علاوة على التصديق على الشهادات الجامعية وتوفير جميع أشكال الاعتماد. الحقيقة هي أن السلطة تدير بالفعل معظم جوانب الحياة اليومية في غزة.

نفذت الوزارات والهيئات الحكومية الفلسطينية العديد من مشاريع البنى التحتية. عشية 7 أكتوبر 2023 ، قدرت تكلفة هذه المشاريع بـ951 مليون دولار، ممولة بشكل رئيسي من الجهات المانحة. وتشمل هذه المشاريع في قطاع غزة برنامج إعادة الإعمار، الذي مولته الدول المانحة وأدارها الفريق الوطني في غزة تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء. يبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي الشهري في غزة حوالي 140 مليون أو 1.7 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل 35٪ من موازنة الحكومة في حين أن إيرادات غزة لا تتجاوز 3 ملايين دولار شهريا.

إن نفقاتنا في غزة هي مسألة مسؤولية وطنية تهدف إلى حماية سلامة أرضنا وشعبنا وليست عملا خيريا. غزة وأهلها جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين والشعب الفلسطيني. نحن لم ننظر أبدا إلى غزة من منظور النفقات مقابل الإيرادات، ولو افترضنا يوما أنه بما أن حماس تسيطر على غزة، فإنها تتحمل المسؤولية عن تلك الخدمات.

في حكومتنا الحالية، خمسة وزراء من قطاع غزة وعدد من السياسيين والفصائل والتنظيمات المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ويتم تمثيلهم في الحكومة.

سياسات "إسرائيل" التدميرية

ومن ناحية أخرى، سعت الاستراتيجية الإسرائيلية بشكل منهجي إلى تدمير إمكانية إقامة دولة فلسطينية. نهج رئيس الوزراء نتنياهو إلى:

• عزل غزة جغرافيا ومؤسسيا، وتشجيعها وتعزيز انفصالها. وقد فشلت مساعيه لتحقيق "المال مقابل الهدوء" في غزة فشلا ذريعا في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

• تدمير كل مظاهر الهوية الفلسطينية في الضفة الغربية من خلال عزل وتهويد القدس وتكثيف البناء الاستيطاني. اليوم يقيم 755 ألف مستوطن في 285 مستعمرة غير قانونية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس.

• تجزئة الضفة الغربية (تنقسم الخليل إلى مناطق H1 و H2 ، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة مقسمة إلى مناطق A و B و c). سيطرة "إسرائيل" على تشكل المنطقة (ج) ، التي تشكل 62٪ من الضفة الغربية ، ضما فعليا وتوفر مساحة لمزيد من التوسع في المستوطنات اليهودية. كما تقوض "إسرائيل" السلطة الفلسطينية بشن اقتحامات منتظمة، من عمليات القتل والاعتقال؛ واقتحام المسجد الأقصى. من خلال انتهاك كل من الإسلام والأماكن المقدسة المسيحية; ومن خلال تشجيع إرهاب المستوطنين، ومعاقبتنا برفض تحويل الضرائب المستحقة بحق لخزانة فلسطين.

منذ فشل استراتيجية "المال مقابل الهدوء" الإسرائيلية التي استمرت 16 عاما، أصبح نتنياهو الآن يسعى إلى فصل غزة من فلسطين. إنه يدمر غزة ويود أن يفعل ذلك بالقوة بإفراغ غزة من سكانها الفلسطينيين. وقد أعلنت أن "إسرائيل" أنها ستمنع السلطة الفلسطينية من العودة إلى غزة. وكجزء من استراتيجية نتنياهو، لتقويض إمكانية حل الدولتين للصراع ، قام بالعمل على تعزيز الانقسام بين الصفة وغزة. تم تصميم هذه الاستراتيجية لتجنب إنهاء الاحتلال، والادعاء بأن فلسطين مقسمة، وأنه لا يوجد عنوان واحد لفلسطين، ومع ذلك ، ستواصل السلطة تقديم الدعم غزة كجزء لا يتجزأ وأساسي من فلسطين.

اليوم التالي في غزة

إن مستقبل فلسطين لا يمكن أن يقرره إلا الشعب الفلسطيني. هذا يتطلب أولا اتفاق داخلي واسع النطاق يقوم على جدول أعمال سياسي واضح، بما في ذلك فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال الرامية إلى تحقيق الشرعية الدولية في إطار التزام منظمة التحرير الفلسطينية بتأمين إقامة الدولة. فقط على هذا الأساس سينتهي هذا الفصل المظلم من تاريخنا.

"اليوم التالي" سيكون مؤلما. سنواجه مشاهد من الدمار المطلق: تكدس القبور ، آلاف الأيتام ، عشرات الآلاف من الجرحى ؛ الأغلبية بدون منازل. أزمة الكهرباء أو الماء. لن تحل بين عشية وضحاها. نحن بحاجة إلى برنامج إغاثة عاجلة، وبرنامج إعادة إعمار ضخم ، وتمويل كاف لضمان التنفيذ السريع.

وقد أشار بعض المانحين إلى أنه بدون مسار سياسي واضح يؤدي حتما إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لن يسهموا في إعادة إعمار غزة. لذلك، فإن "اليوم التالي" يجب أن يعني إيجاد حل سياسي ينهي احتلال جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية، خاصة القدس. واليوم تقع فلسطين في مركز الاهتمام الدولي. ويجب ألا يفوت العالم هذه الفرصة للمساعدة في إحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. إن أعمال الإبادة الجماعية التي شهدناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية يجب ألا تتكرر أبدا.

تنشيط السلطة الفلسطينية

وتدرك السلطة الفلسطينية تماما مواطن ضعفها وأوجه قصورها. ومع ذلك ، تعمل الإدارة في العالم في ظل مثل هذا التعقيد. الكثير من الحديث الحالي عن الحاجة إلى تنشيط السلطة ، لكن ذلك ، هو في الحقيقة مجرد غطاء لفشل المجتمع الدولي في إلزام "إسرائيل" بحل سياسي. صرح الرئيس الأمريكي أن هناك حاجة إلى "تنشيط السلطة الفلسطينية حتى تتمكن من إدارة غزة". في هذا الصدد ، يبدو أن هناك ثلاث رؤى متميزة معروضة.

إن المنظور الفلسطيني لتنشيط السلطة يعني:

1- السماح للسلطة الفلسطينية بالعمل على أرضها من خلال وقف جميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك التوغلات والاستيطان والضم.

2- إنهاء الاقتطاعات المالية الإسرائيلية والحصار المالي المفروض على السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية. وهذا يعني أيضا تنفيذ برنامجنا الإصلاحي والتحضير للانتخابات العامة بما في ذلك في القدس. نحن بحاجة إلى حل سياسي للصراع من أجل تجديد الأمل بين الشعب الفلسطيني.

إن المنظور الإسرائيلي للتنشيط يعني:

وقف المساعدات الاجتماعية للأسرى والشهداء وتطوير المناهج المدرسية التي تدعو إلى التعايش مع الاحتلال؛ وأن تكون السلطة الفلسطينية هيكلا إداريا أمنيا دون أي أهداف سياسية أو جهود رامية إلى التحرر والاستقلال الوطني؛ ووضع ترتيبات لغزة لا علاقة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

المنظور الدولي الأمريكي يعني:

تمكين السلطة الفلسطينية على أرضها بما في ذلك إدخال نشطاء المجتمع المدني إليها، والعمل على حرية التعبير، وإصلاح النظام القضائي، الأمن، المالية العامة، المناهج الدراسية، مخصصات الشهداء والأسرى، وإجراء الانتخابات العامة، مع العمل على تحقيق حل الدولتين. لكن هذا يسبقه ترتيب انتقالي لقطاع غزة.

إن إصلاح وتنشيط وتجديد السلطة الفلسطينية أمر بالغ الأهمية ولكن يمكن أن يتم ذلك بسهولة كستار من الدخان. العائق الأساسي أمام التقدم لا يكمن في السلطة الفلسطينية ولكن في الحكومة الإسرائيلية. استغرقت محادثات مماثلة، في أعقاب الانتفاضة الثانية. لكن الرباعية الدولية فشلت فشلاً ذريعاً في التغلب على التعنت الإسرائيلي وتم زرع المزيد من بذور العداء والصراع. ويجب ألا نسمح للتاريخ أن يعيد نفسه.

وقد صممت السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي الخاص ليس بسبب أي ضغط خارجي ولكن لأنه هذا الفعل الصحيح الذي يجب فعله. نحن ملتزمون بتقديم إدارة كفؤة ومتجاوبة وخالية من الفساد، لتلبية احتياجات جميع الفلسطينيين.

برنامج الإصلاح

قدمنا برنامجنا الإصلاحي في مايو 2022 خلال اجتماع مع اللجنة المخصصة لتنسق المساعدة الدولية لفلسطين (AHLC) بوجود 36 دولة ومنظمة دولية بما في ذلك الولايات المتحدة. ورحب المشاركون بالبرنامج في ذلك. تم توجيه نسخة منقحة مؤخرا إلى وفد أمريكي أدلى ببعض التعليقات الجيدة على ذلك. التنفيذ جار ويتم تسجيل التقدم في العديد من المجالات.

في الختام ، تستند مطالبنا الدبلوماسية والسياسية الراسخة إلى ما يلي:

أولا: يجب أن يتوقف العدوان على شعبنا. هذه هي أولويتنا القصوى.

ثانيا: يجب فتح جميع المعابر من أجل ضمان وصول المساعدة الإنسانية لقطاع غزة، بما في ذلك في المناطق الشمالية.

ثالثا: يجب عدم إعادة احتلال قطاع غزة أو ضم أي أرض، تحت ذريعة زائفة لإنشاء مناطق عازلة (أو بموجب تدابير أمنية أخرى).

رابعا: منع الترحيل القسري أو الطوعي للفلسطينيين، على سبيل المثال عن طريق دفعهم نحو رفح. المواقف المبدئية بشأن هذه المسألة، وما تتبناه مصر والأردن محل تقدير كبير ، كما هو الحال في المواقف الدولية التي ترفض مثل هذه التدابير.

خامسا: يجب إعطاء الأولوية العاجلة للاتفاق على مسار سياسي نحو الحل الصراع. ومنذ ذلك الحين، وفي ضوء أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت الحالة الفلسطينية وعلى رأس الاهتمام العالمي، من الضروري العمل على تحقيق الأهداف التالية:

أ. الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة (كنا بصفة مراقب لأكثر من 11 عاما!).

ب. الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين من قبل دول أوروبا والولايات المتحدة.

ج. وضع جدول زمني للأمم المتحدة لإنهاء الاحتلال، مع الاعتراف أن المفاوضات السابقة قد فشلت بسبب القوة غير المتكافئة للطرفين وهو (مما أدى إلى إلغاء إسرائيل الفعلي لاتفاقات أوسلو).

د. تأمين دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس. غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين. لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.

هـ. يجب القيام بكل ما هو ممكن لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها.

وفي الوقت نفسه، يجب أن نضمن توافقا وطنيا بين جميع الفصائل السياسية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، يدعم برنامجها السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة مع القدس عاصمتها. وهكذا سيكون النضال السياسي ضد الاحتلال تكثف حتى يتم تحقيق النصر.

المجتمع المدني والقطاع الخاص والفلسطينيون في المنفى مدعوون من خلال أُطر مختلفة ، للعمل بلا كلل للتخفيف من معاناة شعبنا ، وللمساعدة في تعزيز الصمود على أرضهم وفي وطنهم.

منظمة التحرير الفلسطينية هي إطار شامل تماما. مؤسساتها (بما في ذلك من قبل مجلسيها الوطني والمركزي) مفتوحة لجميع الفصائل الفلسطينية حول برنامجها السياسي الذي يهدف إلى خدمة الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف.

الأهداف: إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين وفقا لمبادرة السلام العربية.

من جانبنا، نحن نعمل من أجل مجتمع ديمقراطي تعددي لا يقصي أحدا. نحن بحاجة ماسة إلى إجراء انتخابات جديدة، بما في ذلك في القدس. إذا كانت "إسرائيل" تستمر في منعنا من إجراء الانتخابات في القدس، يجب أن تكون الطرق المبتكرة وجدت للتغلب على هذه القيود. إن المجتمع الدولي، إذ يقر أهمية الديمقراطية لتنشيط السلطة الفلسطينية، يجب أن يمارس ضغوط قوية على "إسرائيل" للسماح بذلك في القدس.