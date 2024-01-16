الجامعة العربية الأمريكية تستضيف مدير مكتب ايراسموس بلس في فلسطين

وطن: استضافت الجامعة العربية الأمريكية في حرمها بجنين مدير مكتب ايراسموس بلس في فلسطين الأستاذ الدكتور عبد الكريم دراغمة، وكانت برفقته السيدة آية فقها من مكتب ايراسموس، حيث زارا الجامعة بهدف تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعة والمكتب.

وكان في استقبالهما كلا من، مستشار مجلس إدارة الجامعة لشؤون التخطيط والتطوير والجودة الدكتور عدلي صالح، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور مؤيد أبو صاع، ونائب رئيس الجامعة لحرم رام الله الأستاذ الدكتور محمد آسيا، ومساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور سامي الصدر، ومديرة دائرة المنح والمشاريع الدولية في الجامعة الأستاذة سماح خلف.

في بداية الزيارة، التقى الدكتور دراغمة مع رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور علي زيدان، حيث رحب الأخير بالضيف وقدم له موجزاً لأهم التطورات في مسيرة الجامعة، مؤكدا على اعتزاز الجامعة في علاقتها ببرنامج ايراسموس بلس الأوروبي، وسعيها الدائم للمشاركة في كافة فرص المشاريع التي يتم طرحها من قبل البرنامج، سواء من خلال تقديم مقترحات المشاريع، أو من خلال المشاركة مع الجامعات الفلسطينية والأوروبية الأخرى.

بدوره، أكد مدير مكتب ايراسموس الأستاذ الدكتور عبد الكريم دراغمة على أهمية مشاركة الجامعة العربية الأمريكية والجامعات الفلسطينية عن طريق تقديم مقترحات مشاريع لمختلف النداءات في العام 2024 رغم الظروف الصعبة التي يشهدها الوطن، كون برنامج ايراسموس يشكل نافذة مهمة للحضور الدولي للجامعات والباحثين والطلبة من فلسطين، مبينا أهمية استمرار التعاون لخدمة مصلحة الجامعة والمصلحة الوطنية من خلال التشبيك والتواصل مع الجامعات الأوروبية وتعزيز دور الجامعات الفلسطينية على مستوى العالم.

تلا ذلك، لقاء جمع مدير مكتب ايراسموس الدكتور دراغمة بأعضاء لجنة المشاريع الدولية في الجامعة، وناقش الحضور استراتيجية المشاريع الدولية للجامعة، وبحث فرص التعاون والتقدم للنداءات القادمة، وشارك في الاجتماع كل من الدكتور معاذ صبحة، والدكتور أحمد عويس.

وتم بعد ذلك، عقد ورشة عمل لمناقشة مقترحات يتم العمل على إعدادها حاليا في الجامعة لتقديمها للنداءات المفتوحة حالياً ضمن برنامج ايراسموس، حيث قدم الدكتور دراغمة التوجيهات والنصائح لمنسقي إعداد المقترحات بهدف تعزيز فرص الفوز لمقترحاتهم في الدورة الحالية والدورات المستقبلية.