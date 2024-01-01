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"نداء فلسطين" يدعو الرئيس عبر "وطن" لعقد اجتماع للفصائل الو ...
جامعة النجاح لـوطن: سنواصل متابعة اقتحام الجامعة والاعتداء ع ...
رفيقا الدرب والشهادة.. رحلا قبل تحقيق شغفهما في دراسة الطب و ...
تنكيل وترويع وسرقات.. ممارسات الاحتلال تتصاعد بحق عائلات الأ ...
خلال مؤتمر صحفي في "وطن".. إطلاق "نداء فلسطين" الداعي للوحدة ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ102.. الاحتلال يسحب فرقة عسكرية و ...
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد فارس خليفة من مخيم نور شمس
كتائب القسام: أجهزنا على 5 جنود احتلال شرق خان يونس
قوات الاحتلال تحاصر منزلي المتهمين ب عملية "رعنانا" في بلدة ...
"قتلوا بقواتنا" إحدى الأسيرات الإسرائيليات تروي مقتل أسيرين ...
إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف غرفة محصنة تابعة للموساد " ...
الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع امريكية في اربيل شمال ...
100 يومٍ إسناداً.. لماذا باتت الولايات المتحدة تخشى جبهة حزب ...
القيادة الوسطى الأميركية: أنصار الله أصابوا سفينة لنا بصاروخ ...
المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
سكان غزة واليوم التالي: حقوق غير قابلة للتصرف
فشل صهينة الفكر العربي الفسطيني
100 يوم على حرب غزة... "إسرائيل" في قلب الهزيمة؟
100 يوم من المجازر في قطاع غزة لم تبدّل الصورة أو تعدّلها: " ...
حكاية الشيخ ، قبل الحرب
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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