الاحتلال يقتحم مدينة رام الله ويحاصر بناية في "بطن الهوى"

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة رام الله، وداهمت منزلا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال حاصرت بناية سكنية في حي بطن الهوى، قبل أن تقتحمها وتدهم منزل الطبيب أيسر البرغوثي، وتحقق مع أفراد عائلته، وتأخذ مقاسات المنزل تمهيدا لهدمه.

وواضافت ان قوات الاحتلال اعتدت على مواطنين، وأجرت تحقيقات ميدانية معهم إضافة الى الشقق السكنية المحيطة في المبنى المحاصر، والمباني المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت البرغوثي في السابع من الشهر الجاري، بتهمة مشاركته واثنين آخرين بإطلاق نار في منطقة "عيون الحرامية" شمال رام الله.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ادم الحوراني بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح اثناء مروره بسيارته من مكان اقتحام الاحتلال في حي الطيرة برام الله