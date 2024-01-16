الاحتلال يعتقل اسرى محررين من رام الله وجنين وقلقيلية

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة اسرى محررين من رام الله وجنين وقلقيلية.

وأفادت مصار محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عطا حازم الريماوي من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله ، وذلك أثناء مروره عن حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، وهو شقيق الشهيد أحمد الريماوي، الذي ارتقى خلال مواجهات اندلعت في البلدة في العام 2015.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون في جنين واعتقلت الأسير المحرر فؤاد ناجح أبو الرب بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محسن شريم بعد اقتحام منزله في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.