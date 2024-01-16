الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان بأريحا

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من المدخل الشمالي لمدينة أريحا، ونفذت جولات استفزازية داخل حارات مخيم عين السلطان، وألقت قنابل صوتية بشكل عشوائي.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تواجدت أمام منزل أحد المواطنين وطالبته عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه وتهديده بتفجير منزله.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف الشوارع الداخلية بمخيم عين السلطان تزامنا مع اقتحامه.