الاحتلال يقتحم بلدة اذنا ويداهم العديد من المنازل

وطن: داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، بلدة إذنا غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات كبيره من جيش الاحتلال معززة بآليات عسكرية، اقتحمت بلدة اذنا وداهمت منازل عائلات شهداء إذنا، في منطقة خلة الغزال، الذين استشهدوا قبل ثلاثة أيام بالقرب من مستعمرة "ادورا" غرب الخليل، وهم: إسماعيل أحمد يوسف ابو جحيشة (19 عاما)، ومحمود عرفات يوسف أبو جحيشة (16 عاما)، وعدي اسماعيل يوسف أبو جحيشة ( 16 عاما).

كما وانتشرت قوات الاحتلال في عدد من أحياء البلدة، منها: الذخره، ومنطقة القرنعه، وحارة أبو جحيشة، حيث تم مداهمة العديد من منازل المواطنين، عرف من أصحابها ابراهيم مطلق أبو جحيشه.