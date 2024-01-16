جيش الاحتلال يعلن إصابة مجندة خلال اشتباك مسلح على الحدود مع مصر

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في فجر اليوم الثلاثاء إصابة مجندة بجروح طفيفة في اشتباك مسلح بالقرب من معبر العوجة الحدودي مع مصر.

وقبل ذلك، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش أطلق النار على مسلحين في المنطقة الحدودية قرب معبر نيتسانا (العوجة).

وأضاف المتحدث أنه تم رصد إصابات خلال الاشتباك، مشيرا إلى أن نحو 20 مشتبها فيهم -بينهم مسلحون- وصلوا من مصر إلى المنطقة الحدودية.

من جهتها، تحدثت القناة السابعة العبرية عن تبادل إطلاق نار غير معتاد على الحدود مع مصر.

ولاحقا، رجحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المشتبه بهم كانوا يحاولون تهريب "مخدرات لإسرائيل".

ومن جهتها، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني أن القوات المصرية أحبطت محاولة لتهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ووقع إطلاق النار بالقرب من معبر العوجة في نفس المنطقة التي شهدت في يونيو/حزيران الماضي عملية نفذها الشرطي المصري محمد صلاح وأسفرت عن مقتل 3 جنود إسرائيليين.