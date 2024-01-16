الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مواقع امريكية في اربيل شمال العراق

وطن: أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن قصف مواقع وقواعد أمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق الليلة.

وقال الحرس الثوري، بأنه هاجم "مواقع إرهابية ومقار تجسس في أربيل ردا على الأعمال الإرهابية داخل إيران".

وأضاف الحرس في بيان له نشره موقعه الرسمي إنه "رداً على الجرائم الإرهابية الأخيرة التي ارتكبها أعداء إيران، نعلن قصفنا بالصواريخ الباليستية هذه الليلة مقرات تجسس وتجمعات لفصائل إرهابية مناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة".

وهزّت انفجارات عنيفة ومتتالية القنصلية الأمريكية في مدينة أربيل شمالي العراق، مساء اليوم الاثنين، بعد تفعيل صافرات الإنذار داخلها.