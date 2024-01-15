الاحتلال يقتحم بلدات وقرى في جنين نابلس وسلفيت

وطن:اقتحم جيش الاحتلال مساء اليوم عدة بلدات وقرى في محافظات جنين ونابلس وسلفيت وشن حملة اعتقالات لعدة مواطنين فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في هذه البلدات.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب الشاب محمد جمال ربايعة من بلدة ميثلون، جنوب جنين، على حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عرابة، جنوب جنين.

وداهمت قوات الاحتلال مغسلة للمركبات ومخبزا ودققت في هويات عدد من المواطنين، واحتجزت شابا واستجوبته قبل أن تخلي سبيله، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية زواتا، غرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، قرية حارس، غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت، وتمركزت في منطقة المدارس، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واحتجزت أصحابها، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا.