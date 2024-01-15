الأونروا: نحن أمام أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ 1948

وطن: اعتبرت وكالة "الأونروا" في منشور لها على موقع "أكس"، أنّ ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو "أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948"، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، "يعاني من الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم".

وكان المفوّض العام للأونروا، فيليب لازاريني، قد قال في بيان أمس، "إنّ جسامة الموت، والدمار، والتهجير، والجوع، والخسارة، والحزن في الأيام الـ100 الماضية يلطّخ إنسانيتنا المشتركة".

كما كانت الوكالة قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن استهداف الاحتلال "لـ180 من منشآتها في قطاع غزة، بعضها بضربات مباشرة، ما أدّى لاستشهاد أكثر من 300 مواطن فيها".