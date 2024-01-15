رسمياً ..غالانت يعلن انتهاء الحرب البرية في شمال قطاع غزة

وطن:أقر وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أن" القضاء" على حركة "حماس "يتطلب وقتا طويلا، مؤكدا أن 2024 ستكون سنة حرب.

وأعلن ،غالانت، خلال مؤتمر صحفي، رسميا، انتهاء الحرب البرية بمرحلتيها شمالي غزة واقتراب انتهائها جنوبي القطاع.

وأضاف أن المناورة المكثفة ستنتهي قريبا في جنوب غزة تمهيدا للانتقال للمرحلة التالية. قائلاً: “قبل حوالي ثلاثة أشهر قدمت خطة الحرب إلى مجلس الوزراء، وحددنا مراحل التنفيذ وأوضحنا أن مرحلة المناورات المكثفة ستستمر نحو ثلاثة أشهر، وفي شمال قطاع غزة انتهت هذه المرحلة”.

وتابع غالانت: “في جنوب القطاع سنصل إلى هذا الإنجاز قريباً.. وفي كلا المكانين ستأتي اللحظة التي ننتقل فيها إلى المرحلة التالية”.

وشدد غالانت على أن نهاية الحملة العسكرية يجب أن ترتكز على فعل سياسي، فالفكر السياسي هو الذي يقود العمل العسكري وغياب القرار السياسي قد يضر بتقدم العمل العسكري.

وقال وزير جيش الاحتلال إنه لا بد أن يقود الفلسطينيون غزة بعد الحرب.

كما أشار إلى أن حركة حماس لن توافق على إطلاق سراح الأسرى دون ضغط عسكري مستمر.

وزعم وزير جيش الاحتلال أن حماس تضغط نفسيا على عائلات الأسرى.