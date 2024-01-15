قوات الاحتلال تحاصر منزلي المتهمين ب عملية "رعنانا" في بلدة بني نعيم شرق الخليل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم، شرق الخليل، وداهمت منزلي الشابين أحمد محمد علي زيادات (25 عاما) ومحمود علي سالم زيدات (44 عاما)، اللذين اعتقلا داخل الأراضي المحتلة،وتتهمهما بتنفيذ عملية دعس.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فتشت منازل المعتقلين وعاثت بمحتوياتهما خرابا ونكلت بأفراد أسرتيهما وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، قبل أن تأخذ قياسات المنزلين، تمهيدا لهدمهما.

وأضاف أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.