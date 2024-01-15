"قتلوا بقواتنا" إحدى الأسيرات الإسرائيليات تروي مقتل أسيرين بقصف الاحتلال

وطن: نشرت كتائب القسام فيديو جديد حول مصير الأسرى الثلاث وهم : نوعا ارغماني، يوسي شرعابي ،تايس فريكسي. حيث أن قصف الاحتلال أدى إلى قتل اثنين منهم.

وفي الفيديو يتحدث الأسرى انهم يعيشون في ظروف صعبة بدون أكل ولا مياه وان كتائب القسام تهتم بهم وتحاول أن توفر لهم ما يحتاجونه، لكنهم يشعرون بخطورة الوضع.

ويشير الفيديو من خلال ما ترويه الأسيرة نوعا ارغماني انهم كانوا في مكان ما ثم تم قصفهم من قبل قوات الاحتلال بطائرة الf16 واستطاع القسام أن ينقذها وتايس فريكسي لكن القصف قتل يوسي شرعابي.

وأضافت ارغماني "قتل بقواتنا" وأن القسام نقلوهم لمكان آخر إلا أن الاحتلال أعاد قصفهم وهكذا قتل يوسي شرعابي أيضاً.

وطالبت أغماني "أعيدونا للبيت ونحن أحياء "

وكانت كتائب القسام قالت أنها ستنشر بعد قليل معلومات بشأن 3 أسرى إسرائيليين كانت قد بثت أمس الأحد تسجيلات مصورة لهم، وقالت إنها ستكشف اليوم عن مصيرهم.

ونشرت القسام -عبر منصة تليغرام- جملة تقول "نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت"، باللغات العبرية والعربية والإنجليزية.