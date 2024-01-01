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رفيقا الدرب والشهادة.. رحلا قبل تحقيق شغفهما في دراسة الطب و ...
تنكيل وترويع وسرقات.. ممارسات الاحتلال تتصاعد بحق عائلات الأ ...
خلال مؤتمر صحفي في "وطن".. إطلاق "نداء فلسطين" الداعي للوحدة ...
المختص بالشأن الاسرائيلي ايهاب جبارين لوطن: نقاش "الكابينت" ...
"إضراب اسرائيلي لمدة 100 دقيقة تزامناً مع اليوم الـ100 للحرب ...
"طوفان الأقصى" في يومها الـ101.. الاحتلال يواصل قصفه لغزة وا ...
محدث |استشهاد فتاة وشابين من الخليل وطولكرم
يديعوت احرنوت:الأنفاق في غزة فاقت التقديرات "الاسرائيلية" مئ ...
قوات الاحتلال تقتحم مدينة البيرة
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال رام الله
القيادة الوسطى الأميركية: الحوثيون أصابوا سفينة لنا بصاروخ ب ...
المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال
كندا تشهد أضخم مسيرة مركبات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديد ...
عدوان أميركي - بريطاني جديد على محافظة الحُديْدة غربي اليمن
"أكسيوس": بايدن أغلق الهاتف بوجه نتنياهو
الاقتصاد المنزلي في مواجهة الإغلاق والبطالة
حصار مطبق على مخيم العروب
القبور "مُكتظة" في محافظة الوسطى بقطاع غزة
"لا تدفعوا ثمن الرصاص الذي يقتل أطفالنا".. مقاطعة منتجات الا ...
شح الزيت والزيتون في غزة بسبب العدوان
100 يوم على حرب غزة... "إسرائيل" في قلب الهزيمة؟
100 يوم من المجازر في قطاع غزة لم تبدّل الصورة أو تعدّلها: " ...
حكاية الشيخ ، قبل الحرب
دروس وعبر مستفادة من شجاعة جنوب أفريقيا: فهل من معتبر!
مئة يوم من طوفان الأقصى.. قراءة في مبادئ العقيدة "الإسرائيلي ...
لجنة القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية.. ملف فساد أسود أغلق ...
تحقيق استقصائي لوطن وأمان: غياب تأمين صحي شامل.. حرمان الكثي ...
تحقيق استقصائي لوطن: الدعم الحكومي للجمعيات.. معايير واضحة ف ...
أين ذهبت أموال التبرعات التي جمعتها وزارة الأوقاف لصالح اللا ...
تحقيق استقصائي لوطن: "المواد الأساسية.. تلاعبٌ بالأسعار وغيا ...
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