مجلس الوزراء يقرر مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل

وطن:قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مراجعة تعرفة المياه الخاصة بمصلحة مياه محافظة القدس بشكل عاجل، وتكليف مجلس تنظيم قطاع المياه باتخاذ إجراءات مؤقتة لإرجاء تطبيق التعرفة الجديدة لحين اعتماد التسعيرة من مجلس الوزراء حسب الأصول.

وفي هذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء إلغاء مبلغ الـ42 شيقلا على فاتورة مصلحة مياه محافظة القدس، وإعادة مبلغ الـ17 شيقلا كما كان سابقا، وتخفيض أسعار الاشتراكات التجارية والصناعية والسياحية وفق نظام التعرفة الموحد وإرجاع الزيادات بأثر رجعيّ.

كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية والمغتربين تضم وزارات السياحة والعدل والثقافة، لمتابعة سرقة سلطات الاحتلال لمقتنيات المتاحف والآثار خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، ومتابعة الملف عالميا بالتواصل مع منظمة اليونيسكو.