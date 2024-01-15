الاعلام العبري: نصر الله هزمنا 3 مرات.. ويجب استعادة الردع اليوم

وطن: نقلت قناة "كان" العبرية، عن العميد احتياط إفي إيتام، قائد فرقة الجليل سابقاً، أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، طرد "إسرائيل" من الحزام الأمني (المنطقة المحتلة من جنوب لبنان قبل تحرير أيار/مايو 2000)، وفرض عليها الهزيمة في وادي السلوقي (في إشارة لمعركة الوعد الصادق في تموز/يوليو 2006، وتدمير الدبابات الإسرائيلية في وادي الحجير)، كما فرض عليها اتفاق الغاز، معقّباً، "علينا الانتصار على جبهتي غزة ولبنان".

وقال إيتام: "أنا كنت القائد الأخير للفرقة 91 أيام الحزام الأمني، وقد قلت لإيهود باراك: نحن لا نخرج من لبنان وإنما ندخل لبنان إلينا".

وأضاف: "على مدى سنوات، كان لدى "إسرائيل"، مفهوم أمني، حيث ارتكبت خطأً خطيراً وعميقاً، وأتاحت لأعدائنا أن يصدّقوا بأننا غير قادرين على الدفاع عن أنفسنا، لذا فإن انتصاراً على الجبهتين بشكل لا لبس فيه في غزة، وبشكل ثقيل وقاس تجاه حزب الله هو محتوم، إن كنا نريد ترميم ثبات أمني معقول".

ويأتي كلام إيتام لقناة "كان"، متزامناً مع تسجيل 100 يوم على الحرب، التي تشنّها حكومة الاحتلال على قطاع غزة، ولا يزال 136 أسيراً إسرائيلياً في القطاع، حيث ذكرت "القناة 12" العبرية أمس، أنّ "إسرائيل" وبعد 100 يوم، موجودة أمام "فخٍ ثلاثي"، يتمثّل بـ"الأسرى والاقتصاد والتطورات على الجبهة الشمالية".