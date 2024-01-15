حزب الشعب يرحب بالمقترح الصيني ويؤكد على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المنشودة

وطن: رحب حزب الشعب بالمقترح الصيني الذي طرحه اليوم وزير الخارجية "وانغ يي" والداعي إلى عقد مؤتمر سلام دولي، أكثر جدية وموثوقية، قائم على قرارات الشرعية، ومن أجل حل سياسي لتنفيذ حل الدولتين بجدول زمني محدد وواضح.

وقال حزب الشعب في تصريح صحفي وصل لوطن نسخة عنه أن قضية ومستقبل قطاع غزة، هو جزء من الحل السياسي القائم على الوحدة السياسية والجغرافية لأراضي الدولة الفلسطينية المنشودة، مؤكداَ على ما جاء في المقترح الصيني من ان أية تدابير مستقبلية لحكم غزة، يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني بشكل كامل ودعم مصالحه ووحدة مؤسساته.

وأكد حزب الشعب على أهمية التنسيق المشترك مع الصين وروسيا، كضرورة لا تحتمل التأجيل من أجل مواجهة الشراكة الأمريكية في حرب الابادة ضد شعبنا، ولجم سياساتها المعادية.