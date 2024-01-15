المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع عسكرية للاحتلال

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهدافها تجمعاً ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي، في ثكنة راميم، بالأسلحة الصاروخية، واستهداف موقع المطلة، بالأسلحة المناسبة، كذلك موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، وتحقيق إصابات مباشرة في كلٍّ منها.

كما استهدفت قوة ‏القناصة، في المقاومة، ‏التجهيزات التجسّسية المستحدثة في محيط موقع المطلة.

من جهته، أفادت مصادر صحفية في جنوب لبنان، عن إطلاق نيران مباشرة من لبنان، باتجاه أحد المواقع العسكرية في مزارع شبعا المحتلة.

وكانت المقاومة قد أعلنت صباح اليوم، عن استهداف تجمع ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "ميتات"، بالأسلحة الصاروخية وتسجيل إصابات مباشرة.

"الميادين"