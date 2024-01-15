24100 شهيد وأكثر من 60800 جريح في العدوان المستمرّ على غزة

وطن: قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيّتها 132 شهيدًا و252 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الـ101 إلى 24100 شهيد و60834 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى عدد من الضحايا الذين لا زالو تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة حربًا ضد المستشفيات والمنظومة الطبية، إذ استهدف وأخرج 30 مشفىً عن الخدمة و53 مركزًا صحيّا ، فيما دمّر 121 سيارة إسعاف تدميرًا كاملًا وأخرجها عن الخدمة.

ويعاني 2 مليون نازح من أوضاع معيشية وصحيّة كارثية بفعل النزوح وتكدّسهم في مراكز الإيواء، إذ فاق عدد المرضى بالأمراض الجلدية والتنفسية 400 ألف إنسان، بالإضافة إلى 800 ألف مواطن يعيشون مجاعة حقيقية، حيث يمنع الاحتلال عنهم إدخال المساعدات والمواد الغذائية والتموينية والإمدادات المختلفة في أبشع صورة من حرب الإبادة التي تمارس ضد القطاع منذ أكثر من 100 يوم.