تشييع جثامين 3 شهداء في رام الله والخليل

وطن: شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة بيرزيت شمال رام الله، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد الطفل سليمان محمد كنعان (17 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الاستشاري العربي، بموكب مهيب، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع، وجاب المشيعون شوارع البلدة، حاملين جثمانه الملفوف بالعلم الفلسطيني على الأكتاف، ورددوا الهتافات المنددة والغاضبة من جرائم الاحتلال بحق شعبنا.

ووصل المشيعون إلى مسجد البلدة لأداء صلاة الجنازة على روحه، ثم انطلق موكب التشييع في مسيرة حاشدة إلى المقبرة، حيث ووري الثرى.

وكانت سلطات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي صوب الطفلين كنعان من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وخالد عامر حميدات (16 عاما) من مخيم الجلزون، أثناء تواجدهما عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، فيما قام الاحتلال باحتجاز جثمان الشهيد حميدات.

كما شيعت جماهير غفيرة من أبناء بلدة سعير شمال شرق الخليل، اليوم الاثنين، جثماني الشهيدين أحمد موسى جبارين، وجلال عيسى جبارين اللذين استُشهدا يوم أمس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى عالية الحكومي، وصولا إلى منزلي عائلتي الشهيدين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، وحُمل جثماناهما على الأكتاف مرددين الهتافات الوطنية وبجرائم الاحتلال، وصولا إلى مسجد البلدة الكبير للصلاة عليهما، قبل مواراة جثمانيهما الثرى في مقبرة شهداء البلدة.

يُذكر أن الشهيد جلال أب لطفلتين، والشهيد أحمد ابن الشهيد موسى جبارين الذي استُشهد في الانتفاضة الثانية.