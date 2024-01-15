قتيل وعشرات الإصابات في عمليتي طعن ودهس في "تل أبيب" و"رعنانا"

وطن: أعلنت القناة الـ14 العبرية مقتل شخص وإصابة 4 على الأقل بجروح خطيرة في عمليتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب، بعد إعلان الإسعاف الإسرائيلي إصابة 19 إسرائيليا هناك، بينما قال تحقيق أولي لشرطة الاحتلال إن شخصا طعن امرأة واستولى على مركبتها، ثم دهس آخرين في أكثر من موقع.

وفي حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن شرطة الاحتلال قولها إن هناك حادثا "استثنائيا" في "رعنانا"، وإنها تجري تحقيقا في مكان الحادث، نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية أن هناك 3 جرحى في حالة خطيرة، و7 في حالة متوسطة جراء "عمليات دهس وطعن في 3 أماكن بمنطقة رعنانا".

ونقلت صحيفة معاريف عن رئيس بلدية رعنانا أن عمليات تمشيط واسعة بدأت في المدينة بمساعدة طائرات مروحية، بينما قالت القناة الـ7 الإسرائيلية إن رئيس البلدية هناك "يطلب من السكان عدم الخروج إلى الشوارع".

وفي وقت لاحق أعلنت شرطة الاحتلال أن شقيقان نفذا عملية الدهس والطعن في رعنانا،و جرى اعتقال احدهم وعمليات تمشيط عن شقيقه.