كندا تشهد أضخم مسيرة مركبات تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بحرب الابادة على غزة

رام الله – وطن: شهدت كندا أضخم مسيرة مركبات تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بجرب الإبادة على قطاع غزة.

وأنطلق موكب المسيرة التي شاركت فيها مئات المركبات من وسط مدينة ميسيساغا الكندية ومنطقة سكاربورو، تضامنا مع الشعب الفلسطيني وإدانة للعدوان الاسرائيلي.

وجابت المسيرة الشوارع الرئيسة والخط السريع في تورنتو الكبرى حيث علت الهتافات والأغاني الوطنية، ورفعت الاعلام لفلسطينية على المركبات وكذلك اعلام الدول الصديقة للفلسطينيين مثل اعلام جنوب أفريقيا ولبنان واليمن والعراق وتوقفت المسيرة أمام قنصلية الاحتلال في تورنتو.

وشارك في المسيرة ابناء الجالية الفلسطينية والجاليات العربية والصديقة، واللذين رسخوا علامة فارقة في التضامن الاممي مع الشعب الفلسطيني.