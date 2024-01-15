مستوطنون يستولون على كهوف البادية الشرقية في بيت لحم

وطن: استولى مستوطنون، اليوم الإثنين، على كهوف البادية الشرقية في محافظة بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من المستوطنين استولت على كل الكهوف الواقعة في البادية الشرقية والتي تضم بريات تقوع، والرشايدة، وكيسان، وزعترة، وبيت تعمر، حيث يقدر عددها بالعشرات، وشرعوا في أعمال الترميم، ووضع أثاث، وكل مستلزمات الحياة اليومية، وتحويلها إلى أماكن للمبيت.

وأضاف بريجية "أن الاستيلاء على الكهوف جاء بعد إجبار أصحابها على تركها، بهدف تحويل البادية إلى منطقة سياحية استعمارية"، مشيرا إلى "أن المستوطنين أطلقوا حملة لتشجيع المستوطنين على القدوم والمبيت، من خلال نشر فيديوهات على صفحات التواصل الاجتماعي".

وقال بريجية "إن هذا الإجراء التعسفي يعني الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي وحرمان التمدد العمراني".