لأول مرة منذ عام 1992..قوات الاحتلال تقتحم الحرم القديم بجامعة النجاح وتعتقل طلبة معتصمين

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين الحرم القديم بجامعة النجاح الوطنية في نابلس واعتقلت عددا من الطلبة المعتصمين فيها.

ويعتبر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لجامعة النجاح هو الأول منذ أن قامت قوات الاحتلال بحصارها في عام 1992.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من موظفي أمن الجامعة خلال اقتحامها حرم الجامعة، ونفذت عمليات تفتيش داخل مباني الحرم الجامعي فيما اعتلى عدد من الجنود أسطح البينانات فيها.

وأكد مجلس الطلبة في تصريح مقتضب، اعتقال قوات الاحتلال لجميع الطلبة المعتصمين داخل أسوار الجامعة، ومن ضمنهم رئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد سلامة.

ولم يتضح عدد الطلبة الذين اعتقلهم الاحتلال من داخل الحرم الجامعي، في حين أكدت مصادر محلية تواجد نحو 20 طالبا داخل الحرم الجامعي قبل اقتحامه.

وكانت حاصرت قوات الاحتلال بتاريخ 13 تموز 1992 جامعة النجاح الوطنية، والتي كانت تجري فيها عملية اقتراع لمجلس اتحاد طلبتها. واستمرت عملية حصار الجامعة من عصر يوم الثلاثاء (13 تموز) حتى مساء يوم الجمعة 1992، لمدة 72 ساعة، دون أن يسمح لهم بالخروج أو الحصول على المواد الغذائية؛ بحجة وجود مطلوبين مسلحين بداخل الجامعة.

وكان مجلس اتحاد الطلبة في جامعة النجاح اعلن الاعتصام منذ أكثر من أسبوعين لاسترداد حقوق طلابية تتعلق بتسهيلات في دفع القسط الجامعي وتسهيلات أخرى إدارية وأكاديمية، مراعاة للظروف الحالية.

صورة تجمع الطلبة الذين اعتقلهم الاحتلال