قوات الاحتلال تهدم منزلا في قلقيلية وتصيب شابا بالرصاص

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، ترفقها ثلاثة جرافات عسكرية مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلا، وأصابت شابا بالرصاص.

وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين، وفي منطقة المرج، حيث تم محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه، ويعود للأسير المحرر صالح مصطفى أبو صالح، وذلك بحجة البناء دون ترخيص.

وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أحد الشبان برصاصة في الفخذ.