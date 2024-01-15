الاحتلال يقتحم أريحا وسط اندلاع مواجهات

وطن: جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، اقتحام مخيم عين السلطان بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان، برفقة جرافة عسكرية، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الرصاص وقنابل الغاز، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وشهد مخيم عين السلطان خلال الساعات الماضية، استشهاد الفتى لؤي الصوفي، برصاصة متفجرة بالصدر من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم واستهدفت المواطنين بالرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية.