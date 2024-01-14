"طوفان الأقصى" في يومها الـ101.. الاحتلال يواصل قصفه لغزة والمقاومة تتصدى ببسالة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ101 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأٌقصى.

ويواصل طيران الاحتلال الحربي غاراته العنيفة والمتتالية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، على شكل أحزمة نارية، كما ارتكب الاحتلال مجازر جديدة في خانيونس وقصف منزلا يؤوي عائلات ونازحين في قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، أنّ الاحتلال الإسرائيلي "ألقى 65000 طن من المتفجرات خلال عدوانه على قطاع غزة" الذي أتمّ يومه المائة، ودمّر 360 ألف وحدة سكنية بات أصحابها يعيشون في الشوارع والطرقات، ولا يملكون منزلًا أو مأوى يجمعهم، لافتًا إلى نزوح 2 مليون مواطن يعيشون حياة مأساوية بدون غذاءولا ماء ولا دواء، و 400 ألف مصاب من النازحين بالأمراض المعدية بسبب الظروف السيئة جدًا التي يعيشونها.

وفي المقابل أعلن المتحدث باسم كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، "أن المقاومة تكبد الاحتلال خسائر باهضة، حيث استهدفوا وأخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية للاحتلال توغلت في قطاع غزة خلال 100 يوم، كما نفذوا"المقاومة" مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال جرى الإعلان عنها أولا بأول".

وفي اليوم المئة من حرب الإبادة ضد قطاع غزة، ارتقى خلالها 23968 شهيدًا، بينهم 10600 شهيد من الأطفال و7200 شهيدة من النساء.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ101 :