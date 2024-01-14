شهيدان برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي للبيرة

وطن: استشهد فتيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الطفل سليمان محمد سليمان كنعان (17 سنة)، وصل شهيدا إلى المستشفى الاستشاري العربي جراء إصابته بالرصاص الحي في القلب عند المدخل الشمالي للبيرة.

واعلنت وزارة الصحة انها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية باستشهاد الفتى خالد عامر حميدات (١٦ عاماً) برصاص الاحتلال عند مدخل البيرة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه الفتيين كنعان وحميدات ، ما أدى لاستشهادهما، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثمان حميدات ومنعت الطواقم الطبية من الوصول الى جثمانه.