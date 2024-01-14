نقيب المحامين يجتمع مع رئيس النقابة العامة للمحامين في جنوب افريقيا وعدد من المؤسسات القانونية لتعزيز التعاون القانوني المشترك

وطن: اجتمع نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس بحضور أعضاء مجلس النقابة المحاميان لؤي أبو جابر ومحمد الهريني يوم أمس مع مايرون ديورنس رئيس النقابة العامة للمحامين في جنوب افريقيا و لينياي مابينغ رئيس جمعية القانون في جنوب إفريقيا وممثلي عن جمعية المحامين السود ورابطة المحامين الديموقراطيين في جنوب إفريقيا وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وافتتح الاجتماع نقيب المحامين المحامي فادي عباس معبرا عن شكره وتقديره بإسم نقابة المحامين الفلسطينيين ممثلة بمجلسها وهيئتها العامة لجمهورية جنوب افريقيا وشعبها ومجتمعها القانوني على مواقفهم التاريخية المشرفة المناصرة للشعب الفلسطيني والتي تكللت في الخطوة الأخيرة التي اتخذتها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية انتصارا للحق وللقيم الإنسانية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد النقيب عباس أهمية تأطير التعاون ما بين نقابة المحامين الفلسطينيين والنقابة العامة للمحامين في جنوب إفريقيا والجمعيات والمؤسسات القانونية الممثلة في اللقاء في سياق الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان وتكريس العدالة بمفهومها الشمولي.

بدوره، أكد ديورنس على الالتزام القانوني والأخلاقي الذي تحمله النقابة العامة للمحامين في جنوب إفريقيا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بإعتبارها محددات غير قابلة للتصرف، وأثنت مابينغ رئيس جمعية القانون في جنوب إفريقيا وممثلي الجمعيات الأخرى على هذا الالتزام من قبل المجتمع القانوني في جنوب افريقيا في الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني والترحيب في أهمية بناء جسور التعاون القانوني مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

هذا وقد ناقش المجتمعون عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتم الإتفاق على أهمية استكمال اللقاءات وتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.