الاحتلال يخطر بهدم 200 منشأة ومنزل بشكل كلي وجزئي في البلدة القديمة من القدس

وطن: أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم نحو 200 منشأة ومنزل وغرف، بشكل كلي أو جزئي في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم بعض المنازل هدما كاملا، وأخرى هدما جزئيا، وتشمل غرفا وأدراجا، وأي إضافات على المنازل أضيفت قبل عام 2015.

وأضافت أن قوات الاحتلال أمهلت أصحاب المنشآت والمنازل المهددة فترات زمنية متفاوتة لهدم منازلهم بأيديهم، وإلا سيتم هدمها من قبل طواقم بلدية الاحتلال وفرض غرامات مالية باهظة مقابل ذلك.

يشار إلى أن مساحة البلدة القديمة لا تتجاوز كيلو متر مربع واحد فقط، يقطنها قرابة 35 ألف مواطن مقدسي، وتتعرض منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي إلى حصار شامل.

وبحسب تقرير محافظة القدس السنوي حول جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة خلال عام 2023، فقد بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس 316، كان منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، كما سلمت سلطات الاحتلال خلال العام ذاته 263 قرارا بالهدم.

وبحسب التقرير ذاته، فقد صادقت سلطات الاحتلال خلال عام 2023، على 29 مشروعا استعماريا في محافظة القدس