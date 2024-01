الجامعة العربية الأمريكية :مناقشة الأطروحات الثلاث الأولى في برنامج الدكتوراه في التمريض

وطن: شهدت كلية الدراسات العليا بالجامعة العربية الأمريكية في رام الله مناقشة الأطروحات الأولى لطلبة برنامج الدكتوراه في التمريض البرنامج الأول في فلسطين والذي تم طرحه في العام 2019، وذلك للطالب الباحث فكري بشارات، والطالبة الباحثة ميساء كسابرة، والطالب الباحث إبراهيم أبو راس بإشراف وحضور عدد من الأستاذة في مجال التمريض من البلاد وخارجها.

وبدوره، أعرب نائب رئيس الجامعة أ.د. محمد آسيا عن فخره بهذا البرنامج النوعي والمتميز الذي يضم نخبة من الطلبة والأساتذة، مما سيشكل إضافة هامة للقطاع الصحي في فلسطين ويضمن بناء معرفة تمريضية وبحثية متقدمة. وأضاف: "حرصت الجامعة على تأكيد اهتمامها بمجال التمريض من خلال تخريج أفواج عدة لدرجة البكالوريوس، وطرح برامج تخصصية مختلفة لدرجة الماجستير تضم تمريض البالغين والطوارئ وحديثي الولادة والقبالة والرعاية التنفسية والعناية المكثفة والأورام السرطانية والمسنين والعيون والتخدير، وانتهاءً بتقديم برنامج الدكتوراه في التمريض.

الباحث فكري بشارات

جاءت أطروحة الطالب فكري بشارات موسومة ب: " The Effect of Using High Heparin Dose Versus Standard Heparin Dose on Quality and Safety of Cardiac Patients Following Diagnostic Trans radial Coronary Angiography at Palestine: Experimental Study.

وهدفت الدراسة إلى التحقق من مدى فعالية استخدام جرعة عالية من الهيبارين المزدوجة بجرعة الهيبارين القياسية على جودة وسلامة مرضى القلب بعد تصوير الأوعية التاجية للمرضى الذين يخضعون إلى عمليات القسطرة القلبية في المستشفيات، حيث تعتبر أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت النتائج جودة وسلامة الرعاية عند استخدام جرعة عالية من الهيبارين مقابل الجرعة القياسية من حيث الوقت والإقامة في المستشفى والورم الدموي، كما أظهرت الاختبارات الإحصائية أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين جرعة الهيبارين وحدوث نقص التروية للمرضى الذين يأخذون الجرعة القياسية. كما أثبتت الدراسة أن مستوى رضا العينة عن الرعاية المقدمة كان عاليا.

وأشرف على الأطروحة د. جمال القدومي و أ.د. محمد اسيا، وشملت لجنة الممتحنين كل من: أ.د. محمد البشتاوي، د. عبد الله الخوالدة، و د. بسمة سلامة.

الباحثة ميساء كسابرة

وناقشت الطالبة ميساء كسابرة أطروحة الدكتوراه الموسومة ب: "The Impact of Applying Unfolding Case-Study Learning on Critical Care Nursing Students` Knowledge, Critical Thinking and Self-Efficacy; A Quasi Experimental Study" حيث هدفت الدراسة إلى تقييم أثر تطبيق التعلم القائم على الاستكشاف التدريجي للحالات المرضية لطلبة مساق

تمريض العناية الحثيثة من حيث المعرفة والتفكير الناقد والكفاءة الذاتية بالمقارنة مع طرق التدريس التقليدية.

وأثبتت الدراسة أن منهجية التعلم القائم على الاستكشاف التدريجي للحالات المرضية يعتبر أسلوبًا فعّالًا في تعزيز اكتساب طلبة التمريض لمساق الرعاية الحثيثة لكل من المعرفة، والتفكير النقدي، والكفاءة الذاتية. وأكد الباحث ضرورة قيام مدرسي التمريض بالدعوة لسياسات تشجع على إدماج دراسات الحالات المتكشفة كاستراتيجية تعليمية في مناهج التمريض في مواضيع مختلفة ومجموعات متنوعة.

وأشرف على الأطروحة د. محمود الكلالدة و د. احمد العايدي، وشملت لجنة الممتحنين كلا من: د. غادة أبو شوشة و د. جمال القدومي و د. بسمة سلامة.

الباحث إبراهيم أبو راس

أما الطالب إبراهيم أبو راس فقد ناقش رسالته الموسومة ب: "Prevalence, Risk factors and Under Reporting of Violence Against Health Care Workers in Emergency Departments: Mixed Method Study”

وهدف البحث إلى دراسة عوامل الخطر للعنف في مكان العمل ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ. كما هدف الباحث إلى وضع مجموعة من التدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها لتقليل معدل العنف.

وأظهرت الدراسة تعرض 71.3% من العينة للعنف الجسدي في قسم الطوارئ، كما تعرض حوالي 34.3% من المشاركين لمشادات لفظية يومية، أن وقت الانتظار الطويل هو عامل الخطر الأكثر أهمية للعنف في مكان العمل، وتضمنت استراتيجيات الحماية لمنع العنف ضد المتخصصين في الرعاية الصحية في أقسام الطوارئ، وتقديم التدريب والدعم للموظفين.

وأشرف على الأطروحة د. عماد فشافشة، وشملت لجنة الممتحنين كلا من: د. جمال قدومي و د. احمد البطران و د. بسمة سلامة.