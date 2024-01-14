شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي بمناطق في محافظة رام الله

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

خربثا المصباح , بيت لقيا , بيت نوبا , بيت سيرا , بيت عور التحتا , أجزاء من بلدة صفا وتشمل مزارع الفقيه وأول البلد جهة بيت عور.

هذا وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.