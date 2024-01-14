3 شهداء في أريحا والخليل..

وطن: أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الشاب أحمد موسى محمد جبارين والشاب جلال عيسى محمد جبارين، برصاص الاحتلال قرب بلدة سعير شمال الخليل.

وكانت مصادر عبرية تحدثت في وقت سابق عن عملية اطلاق نار في مستوطنة متساد في التمجع الاستيطاني غوش عتصيون شمال الخليل

وفس سياق متصل أعلنت وزارة الصحة استشهاد شاب في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم عين السلطان في أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيا آخر أصيب بجروح بالغة برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحام المخيم.