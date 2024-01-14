وزير الداخلية يلتقي نظيره الأردني لبحث سبل التعاون المشترك

وطن: التقى وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح والوفد المرافق له بنظيره الأردني مازن الفرّاية في مقر وزارة الداخلية الأردنية، لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الوزارتين في كلا البلدين.

ثمن اللواء هب الريح على المواقف التي يقدمها الأردن للشعب الفلسطيني ودعمه المتواصل وتقديمه المساعدات لابناء شعبنا في كافة المجالات وجهوده الكبيرة لوقف العدوان الغاشم على اهلنا في غزة والضفة.

اكد اللواء هب الريح ان هذه المواقف الاردنية تعكس عُمق العلاقة القائمة على الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والأردني ووحدة المواقف السياسية بينهما على الصعد كافة.

من جانبه اكد الفراية ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وخطابه عبر كافة المنابر الاقليمية والدولية تؤكد التزام ‏الاردن الدائم حيال الوصول الى وقف للعدوان عن الاراضي الفلسطينية ورفض مبدأ التهجير ‏واتخاذ خطوات جدية تفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية.

كما اكد الفراية حرص المملكة الاردنية على تقديم جميع أشكال المساعدة والدعم في مختلف المجالات التي تحتاجها وزارة الداخلية الفلسطينية وخاصة الاستفادة من الخبرات الاردنية في تطوير الهيئة الوطنية للامن السيبراني ومركز الاستجابة الموحد للطوارىء 911.