سلطة المياه توعز بمراجعة تطبيق نظام أسعار مصلحة مياه القدس بشكل عاجل

رام الله- وطن: أوعزت سلطة المياه لمصلحة مياه القدس بمراجعة تطبيق نظام أسعار المياه بشكل عاجل بما يستجيب لحاجات المواطنين و استدامة تقديم الخدمة لهم .

جاء ذلك في بيان توضيحي لسلطة المياه، وصل وطن، اليوم الأحد، في ضوء ما تم تداوله حول رفع أسعار المياه في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، دخل حيز التنفيذ في العام 2021، بعدما تم إقراره من قبل مجلس الوزراء، حيث جاء تنفيذه وفقا للاستحقاق القانوني للقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه والقاضي بضرورة إصدار نظام تعرفة للمياه والصرف الصحي يتدارك جميع الإشكالات التي اعترت الأنظمة السابقة بما يخدم مصلحة المواطنين ومقدمي الخدمات على حد سواء.

وأضاف البيان: "ان تعديل أسعار المياه من قبل مصلحة مياه القدس، جاء في شهر اب الماضي كاجراء تجريبي تطبيقا للنظام الموحد بحيث يكون خاضع للمراجعة بما يسهم باستدامة و كفاءة الخدمة المقدمة حيث شمل السعر تغطية مصاريف التشغيل والصيانة اضافة الى مصاريف الاهلاك وجزء من المصاريف التطويرية لضمان القدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطن وبما يضمن استعادة التكلفة ".

وذكر البيان أنه استجابة للأوضاع الراهنة ، فإن سلطة المياه أوعزت بمراجعة هذه الأسعار بشكل عاجل، وتعديل وتجميد بعض البنود بما ينسجم والوضع الراهن وانعكاساته على المواطن مع التأكيد أنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المواطن ومزود الخدمة .

وأشار البيان الى أن خدمة المياه هي خدمة مدعومة من قبل الحكومة، التي تتحمل 1.5 شيكل من سعر الكوب الواحد من مياه الجملة ، أي بدعم من خزينة الدولة يزيد عن 150مليون شيكل سنويا.

وأوضح البيان أن نظام التعرفة الموحد يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراعاة فئات الاستهلاك المختلفة. حيث يهدف الى تحديد معايير من أجل احتساب تسعيرة المياه و رسوم الخدمة والربط، وذلك لتحقيق الاستدامة المالیة لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي من خلال استعادة التكاليف دون تحقيق أية أرباح ، بما من شأنه أن يسهم في تقليص التباين في أسعار المياه بين الجهات المزودة للخدمات في جميع المحافظات.

واعتبرت السلطة في بيانها أن النظام يرمي الى درء التحديات السياسية التي تواجه قطاع المياه في فلسطين من حيث محاولة الإحتلال السيطرة على مصادرنا المائية وتهديد الوجود والصمود الفلسطيني على أرضنا من خلال انعكاسه على مختلف القطاعات الحيوية، و ترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا في هذا المورد الحيوي والإستراتيجي .

وأكدت سلطة المياه حرصها على مصلحة المواطنين وعدم قبولها بتحقيق أية أرباح من قبل مزودي الخدمات.