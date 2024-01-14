الجبهة الديمقراطية توجه نداءً إلى الأحزاب العالمية بدعوة حكوماتها مساندة الدعوى أمام محكمة العدل الدولية



وطن: بعثت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برسالة الى مئات الاحزاب العالمية طالبتهم فيها بدعوة حكوماتهم لمساندة الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب افريقيا امام محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل". وحثت الدائرة الاحزاب الى بذل جهود حثيثة سياسية وشعبية لدى حكوماتها من اجل الانحياز لصالح القانون الدولي العام والانساني واحترام ما تبقى من قيم قانونية وانسانية واخلاقية..

وجاء في رسالة دائرة العلاقات الخارجية": للشهر الرابع على التوالي، تواصل "إسرائيل" ارتكاب حرب إبادة جماعية وشاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ، دون أي إدانة من المجتمع الدولي. وتقوم "إسرائيل" بعمليات التطهير العرقي، وقتل المدنيين، وفرض حصار كامل يهدف إلى تدمير مقومات الحياة لدى الشعب الفلسطيني، وكل ذلك منصوص عليه في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

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لقد استهدفت "إسرائيل" في قصفها المدنيين الفلسطينيين من نساء واطفال. وحتى اللحظة، فهناك أكثر من 30 ألف شهيد، و60 ألف جريح، و8 آلاف مفقود. كما عملت "إسرائيل" وبشكل متعمد تدمير البنية التحتية بشكل كامل، واستهدفت المستشفيات والمرافق المدنية، بما في ذلك مراكز الأمم المتحدة، والمدارس والمخابز والمقار الاعلامية والصحفية حيث استشهد عشرات الصحفيين عمداً.

وبما أن "إسرائيل" طرف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعقابة عليها، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إسرائيل" جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وقدمت في الجلسة الأولى كافة الأدلة التي تثبت أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم إبادة جماعية بموجب الاتفاقية المذكورة.

وختمت دائرة العلاقات الخارجية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نداءها بدعوة الاحزاب اليسارية بشكل خاص والاحزاب العالمية عامة إلى دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية والضغط على الحكومات لتكون طرفا مؤيدا في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا، وذلك لتسريع إصدار محكمة العدل الدولية قرار عاجل ينص على وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويفتح الباب امام محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين..