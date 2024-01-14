مواقع تابعة للاحتلال في دائرة صواريخ حزب الله.. الاحتلال يعترف بمقتل إسرائيلي

وطن: استهدفت قوّة القناصة في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مؤكدةً إصابتها بشكل مباشر، وفق البيان.

وفي عملية أخرى، أكدت المقاومة استهدافها قوة ‏عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة "كفر يوفال"، منطقة إبل القمح شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عددٍ ‏من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح، وفق ما شدّد البيان.

وعقب العملية، اعترف الإعلام الإسرائيلي بمقتل إسرائيلي وإصابة 2 آخرين من جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة "يوفال".

كذلك، استهدف المجاهدون تجمعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع حدب يارون، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة.‏ ‏

واستهدفت المقاومة أيضاً مرابض ‏مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في موقع "خربة ماعر"، مشيرةً إلى أن الاستهداف جرى باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلنت استهداف مُحلّقة ‌‏تابعة للاحتلال فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى سقوطها.

وفي عمليتين وبيانين منفصلين، أعلنت المقاومة استهدافها موقعي الاحتلال: المرج، بركة ريشا، كلٌّ بالأسلحة المناسبة، محققة فيهما إصابات مباشرة.

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