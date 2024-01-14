مواقع تابعة للاحتلال في دائرة صواريخ حزب الله.. الاحتلال يعترف بمقتل إسرائيلي
وطن: استهدفت قوّة القناصة في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله التجهيزات التجسسية المستحدثة في محيط موقع المطلة، عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، مؤكدةً إصابتها بشكل مباشر، وفق البيان.
وفي عملية أخرى، أكدت المقاومة استهدافها قوة عسكرية لجيش الاحتلال في مستوطنة "كفر يوفال"، منطقة إبل القمح شمالي فلسطين المحتلة، وذلك بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى وقوع عددٍ من الإصابات في صفوف القوة بين قتيلٍ وجريح، وفق ما شدّد البيان.
وعقب العملية، اعترف الإعلام الإسرائيلي بمقتل إسرائيلي وإصابة 2 آخرين من جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة "يوفال".
كذلك، استهدف المجاهدون تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع حدب يارون، بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدفت المقاومة أيضاً مرابض مدفعية الاحتلال الإسرائيلي في موقع "خربة ماعر"، مشيرةً إلى أن الاستهداف جرى باستخدام الأسلحة الصاروخية، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلنت استهداف مُحلّقة تابعة للاحتلال فوق مروحين بالأسلحة المناسبة ما أدّى إلى سقوطها.
وفي عمليتين وبيانين منفصلين، أعلنت المقاومة استهدافها موقعي الاحتلال: المرج، بركة ريشا، كلٌّ بالأسلحة المناسبة، محققة فيهما إصابات مباشرة.
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