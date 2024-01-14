عبد الرحيم الريماوي يكتب لوطن: المظاهرات العالمية نسف الرواية الصهيونية..

في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الاسرائيلي حربها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، قدم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بيرت ماكغورك، خطة مثيرة للجدل تربط بين إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب والتطبيع بين إسرائيل والسعودية، وفرض نفوذ اسرائيلي في قطاع غزة، وتقليل الانتقادات الموجهة للجيش الاسرائيلي والحكومة اليمينية، وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتوافق مع الرؤية الصهيوامريكية.

تحاول الادارة الامريكية انقاذ الحكومة الاسرائيلية واعادة رسم المشهد والوقع للمنطقة العربية، متجاهلة "المقاومة الفلسطينية" التي لعبت دورا اعلاميا وسياسيا مهما ومؤثرا على الراي العام العالمي "المظاهرات العالمية المؤيدة للفلسطينيين" تبنت قرارات الشرعية والقانون الدولي والحقوق الوطنية الفلسطينية، ورفضت ارتكاب الجيش الاسرائيلي المزيد من الجرائم التي خلقت الماسي والويلات الجديدة على حياة الفلسطينيين.

الواقع الفلسطيني الساخن الذي فرضته الحكومة الاسرائيلية بشن حرب "الابادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني، يدعو الكل الفلسطيني الى الاسراع في تحقيق وتكريس وتعزيز الوحدة" الميدانية والسياسية" بعيدا عن نهج اوسلو والمصالح الحزبية والفصائلية الضيقة، لمواجهة التحديات ومخاطر المشروع الصهيوني، بعد فشل مساعي منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "وقف اطلاق النار في قطاع غزة، ووقف سياسة القتل في الضفة الغربية، ووقف تدنيس المسجد الاقصى".

الحرب الاسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني لم تحقق الاهداف التي تبنتها "القيادة السياسية والعسكرية اليمنية الاسرائيلية" فشل في تهجير الفلسطينيين الى مصر والاردن، وفشل في الوصول وتحرير الاسرى الاسرائيليين، وفشل بالقضاء على المقاومة وفرض السيادة الاسرائيلية على قطاع غزة، رغم تدمير البنية التحتية الخاصة والعامة المرتبطة بحياة الفلسطينيين، الفلسطينيون مطالبون اليوم بتكثيف خطابهم السياسي والاعلامي الموحد لتحقيق شعار انتفاضة عام 1987 "الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة" وتحقيق شعار المتظاهرون في العالم "فلسطين حرة" و"وقفوا الابادة الجماعية واطلاق النار والحرب على الشعب الفلسطيني".

القوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية والاطياف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المثقفون والاكاديميون و"حزب الكنبة" مطالبون العمل على تشكيل قيادة جماعية تتصدى للمحاولات الاحتلالية الاسرائيلية فرض وتكريس الهيمنة والواقع السياسي والامني على كل فلسطين التاريخية، متجاهلة السلطة الفلسطينية.

تجاهل السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، يدعوا الكل القبول والموافقة على مفهوم "المشاركة السياسية والتعددية الحزبية والشعبية" شركاء في الميدان شركاء في تبني الاستراتيجية والبرامج السياسية التي تقود الكفاح والنضال الشعبي المقاوم الفلسطيني نحو تحقيق لـ"الحرية والاستقلال"، بمعنى الاسراع في تشكيل قيادة وطنية فلسطينية لادارة الشؤون "الميدانية والسياسية والاجتماعية والحياتية والاقتصادية" تحظى بالقبول الشعبي الذين دفعوا وقدموا "التضحيات والثمن الغالي من ارواحهم ودمائهم واملاكهم" لانجاح اهداف طوفان الاقصى ومواجهة تحديات ومخاطر المشاريع الصهيونية الهادفة الى شطب القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية عن الخارطة السياسية والجغرافية والديمغرافية والعالمية، لصالح الخارطة الصهيونية من الفرات الى النيل، الحركة الصهيونية ترفض حتى اتفاق اوسلو الذي وقعت عليه في واشنطن عام 1993، الحركة الصهيونية ترفض كل الحلول بما فيها الامريكية الحليف العضوي لإسرائيل والشريك الاساسي في حرب الابادة الجارية على ارض فلسطين التاريخية.

"طوفان الاقصى" والكفاح والنضال الفلسطيني المتواصل اعاد القضية الفلسطينية الى الصدارة العالمية، بعد ان تم تهميشها بعد توقيع اتفاق اوسلو وهرولة المطبعين العرب، الاطفال الفلسطينيين صرخوا باعلى صوتهم، نحن لن نستسلم "ننتصر او نموت" والمظاهرات العالمية كسرت ونسف الرواية الصهيونية، وتبنت الرواية الفلسطينية بعد فشل الدول العربية والاسلامية بتبني الرواية الفلسطينية في مجلس الامن وفرض رؤيتها على الولايات المتحدة الرافضة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة، ونجحت دولة جنوب افريقيا بزرع الامل عند الفلسطينيين والشرفاء بالعالم عندما جلبت اسرائيل لمحكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة الابادة الجماعية، بعد فشل الدول العربية والاسلامية على تطبيق قرارات الشرعية والقانون الدولي واجبار اسرائيل على الانسحاب من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.