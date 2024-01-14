"الديمقراطية" تعقد المؤتمر السابع لإقليم الضفة ( مؤتمر المقاومة وصمود غزة)

وطن: عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أمس السبت، مؤتمر إقليم الضفة السابع تحت شعار (مؤتمر المقاومة وصمود غزة)، بمشاركة مندوبين منتخبين عن منظماتها الحزبية والديمقراطية ومنظمات السجون،

و عقد المؤتمر الذي تم بالرغم من الظروف الأمنية وتقطيع أوصال الضفة وجرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والحرب العدوانية وجرائم التطهير العرقي بحق شعبنا في غزة البطلة. على ثلاث حلقات بسبب الظروف الأمنية.

وتمحورت أعمال المؤتمر الذي تم بحضور ومشاركة ( 82% ) من الأعضاء المنتخبين، حول مناقشة الوثائق التالية:

1.مشروع تقرير العضوية المقدم للمؤتمر السابع.

2.ملخص الإطار البرنامجي السياسي والاجتماعي والمهمات التنظيمية المشتقة.

3.الاستخلاصات التنظيمية والجماهيرية واتجاهات العمل القادمة.

وبعد إقرار تقرير العضوية الذي تناول بشكل تفصيلي سير العملية التحضيرية التي بدأت على امتداد عام 2023 في عقد المؤتمرات المحلية القاعدية ومن ثم مؤتمرات الفروع، تم فتح باب النقاش للإطار البرنامجي السياسي والاجتماعي والمهمات المشتقة ، كما تم مناقشة الإستخلاصات التنظيمية والجماهيرية واتجاهات العمل القادمة .

وقد أشادت مجمل المداخلات بمبادرة الجبهة الديمقراطية السياسية الداعية إلى استعادة الوحدة الوطنية وتشكيل مركز قيادي فلسطيني موحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية قادر على إدارة المعركة ضد العدوان والتصدي للمشاريع السياسية التصفوية، وإلى ضرورة مواصلة تعزيز دور الجبهة ومنظماتها في إطار المقاومة الشعبية المتصاعدة في وجه الاحتلال ومستوطنيه، ومهمة بناء وتوسيع القاعدة الاجتماعية للمنظمات الجماهيرية الديمقراطية حتى تتمكن من قيادة النضال الاجتماعي والديمقراطي للقطاعات والطبقات الاجتماعية المختلفة.

وتم خلال المؤتمر انتخاب مندوبي إقليم الضفة إلى المؤتمر العام الثامن للجبهة الذي سيعقد قريبا ، كما تم انتخاب أعضاء القيادة المركزية لإقليم الضفة الغربية للفترة القادمة .

وقد اختتم المؤتمر أعماله بإجراء تقييم شامل للعملية المؤتمرية التي تكللت بالنجاح بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة التي عاشتها الضفة ومنظماتنا المختلفة، والتي تخللها اعتقال واستشهاد عدد من الرفاق المنتخبين لعضوية مؤتمر الإقليم.